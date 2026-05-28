Ущерб — 100 млн грн: как плодородные поля Харьковщины превратили в карьеры
Прокуратура требует взыскать с предприятия более 102 миллионов гривен ущерба за самовольную добычу на территории Литвиновского месторождения Богодуховского района свыше 15 тысяч тонн полезных ископаемых — мелкодисперсного суглинка и низкопластичной легкоплавкой глины.
Предприятие превратило плодородные сельхозугодья в промышленные карьеры, подчеркивают в областной прокуратуре.
Установлено, что осенью 2020 года общество с ограниченной ответственностью добывало полезные ископаемые на четырех участках. Речь о землях сельскохозяйственного назначения, которые на праве частной собственности принадлежат этому же предприятию.
Несмотря на целевое назначение участков — для ведения личного сельского хозяйства — фирма образовала на них два карьера и добывала полезные ископаемые без разрешений на пользование недрами.
«Такая незаконная деятельность привела к локальной деградации территорий: на землях уничтожен травяной покров и полезная биота, произошло нарушение структуры почвы и потеря ее плодородных свойств, что делает невозможным использование угодий по назначению в течение длительного времени и создает опасность для окружающей среды», — подчеркнули в прокуратуре.
Суд уже открыл производство по делу.
Как сообщала МГ «Объектив», земли в районе Алексеевского лугопарка вернула прокуратура Харькову. Речь об участке на ул. Буковой в Шевченковском районе. Его площадь составляет более двух гектаров, а стоимость – около 50 миллионов гривен.
Читайте также: Фальшивую отсрочку показывал сотрудникам ТЦК харьковчанин – СБУ о схеме
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, новости Харькова, полезные ископаемые, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ущерб — 100 млн грн: как плодородные поля Харьковщины превратили в карьеры», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 19:24;