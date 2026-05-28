Ущерб — 100 млн грн: как плодородные поля Харьковщины превратили в карьеры

Общество 19:24   28.05.2026
Елена Нагорная
Прокуратура требует взыскать с предприятия более 102 миллионов гривен ущерба за самовольную добычу на территории Литвиновского месторождения Богодуховского района свыше 15 тысяч тонн полезных ископаемых — мелкодисперсного суглинка и низкопластичной легкоплавкой глины.

Предприятие превратило плодородные сельхозугодья в промышленные карьеры, подчеркивают в областной прокуратуре.

Установлено, что осенью 2020 года общество с ограниченной ответственностью добывало полезные ископаемые на четырех участках. Речь о землях сельскохозяйственного назначения, которые на праве частной собственности принадлежат этому же предприятию.

Несмотря на целевое назначение участков — для ведения личного сельского хозяйства — фирма образовала на них два карьера и добывала полезные ископаемые без разрешений на пользование недрами.

«Такая незаконная деятельность привела к локальной деградации территорий: на землях уничтожен травяной покров и полезная биота, произошло нарушение структуры почвы и потеря ее плодородных свойств, что делает невозможным использование угодий по назначению в течение длительного времени и создает опасность для окружающей среды», — подчеркнули в прокуратуре.

Суд уже открыл производство по делу.

Как сообщала МГ «Объектив», земли в районе Алексеевского лугопарка вернула прокуратура Харькову. Речь об участке на ул. Буковой в Шевченковском районе. Его площадь составляет более двух гектаров, а стоимость – около 50 миллионов гривен.

Автор: Елена Нагорная
