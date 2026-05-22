Земли около Алексеевского лугопарка вернула прокуратура Харькову

Речь идет о земле, расположенной на ул. Буковой в Шевченковском районе Харькова. Ее площадь составляет более двух гектаров, а стоимость – около 50 миллионов гривен. Об этом рассказала Харьковская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, в 2019 году на основании решения Харьковского горсовета эти земли были переданы в аренду обслуживающему кооперативу для строительства учебных мастерских.

«Однако передача участка в аренду состоялась с нарушением законодательства без проведения обязательных земельных торгов. Строительство должно было быть выполнено путем сноса существующих сооружений, на праве частной собственности принадлежащих кооперативу. Однако, как выяснилось, площадь указанной недвижимости — около 0,1 га, что в 17 раз меньше самой земли. В таких условиях кооператив мог получить право аренды этого участка исключительно на конкурсной основе — через земельные торги», – отмечают в прокуратуре.

Это стало основанием для того, чтобы прокуратура подала заявление о признании этого решения незаконным, а также его отмене, признании недействительным договора аренды и возврате земельного участка громаде. Хозяйственный суд эти исковые требования не удовлетворил. Тогда прокуроры подали апелляцию.

«Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда апелляционную жалобу прокурора удовлетворено. Уже сейчас прокуроры обеспечили реальное исполнение судебного решения — земля возвращена громаде. 11 мая 2026 года в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество были внесены соответствующие сведения», – добавили в сообщении.