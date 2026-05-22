О последствиях «прилетов» в Харьковской области сообщил Синегубов

Происшествия 08:44   22.05.2026
Харьков и 17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» один мужчина погиб, еще один – пострадал. 

«Возле с. Лесное Малоданиловской громады, на Окружной дороге погиб 40-летний мужчина; в с. Ивано-Шейчино Богодуховской громады пострадал 37-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • РСЗО;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • 17 fpv-дронов;
  • пять БпЛА (тип устанавливается).

Разрушения из-за обстрелов зафиксировали в Харькове, Богодуховском, Харьковском и Чугуевском районах.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
