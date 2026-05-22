О последствиях «прилетов» в Харьковской области сообщил Синегубов
Харьков и 17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» один мужчина погиб, еще один – пострадал.
«Возле с. Лесное Малоданиловской громады, на Окружной дороге погиб 40-летний мужчина; в с. Ивано-Шейчино Богодуховской громады пострадал 37-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- РСЗО;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- 17 fpv-дронов;
- пять БпЛА (тип устанавливается).
Разрушения из-за обстрелов зафиксировали в Харькове, Богодуховском, Харьковском и Чугуевском районах.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 08:44;