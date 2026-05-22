Новости Харькова — главное за 22 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:47
Трое людей пострадали за сутки в бытовых пожарах – данные ГСЧС
В облуправлении ГСЧС сообщили: за минувшие сутки спасатели потушили 13 пожаров, три из них – начались после российских обстрелов. В Харькове FPV-дрон атаковал грузовое авто – оно перевернулось и загорелось. В результате удара погиб 40-летний водитель.
«Село Россоховатое Изюмского района: в результате атаки вражеского FPV-дрона произошел пожар в заброшенной хозяйственной постройке на площади 10 квадратных метров. В селе Писаревка Богодуховского района после атаки БпЛА загорелся частный дом. Также вражеский ударный дрон попал в крышу частного жилого дома в Немышлянском районе Харькова. Прибывшие к месту происшествия спасатели обследовали поврежденные конструкции крыши и чердачного помещения. Пожара не было», – уточнили в ГСЧС.
Также за сутки бушевали два бытовых пожара. В Харькове в Индустриальном районе горел гараж на площади 100 квадратных метров – пострадал его владелец, который получил ожоги рук, пытаясь ликвидировать огонь. Также в Барвенково в Изюмском районе горел жилой дом и хозпостройка. Пострадали двое людей.
07:15
Летели авиабомбы и БпЛА: как прошла ночь в Харькове и области
Тревогу в Харькове и области объявляли этой ночью дважды. Она звучала с 00:20 до 01:52, а также с 03:31 до 04:19. Сначала в Воздушных силах ВСУ зафиксировали несколько групп БпЛА, которые двигались в сторону города.
Мониторы писали о беспилотниках в разных частях области. А в 01:52 небо над областью стало чистым. В 03:31 зафиксировали активность вражеской авиации на северном направлении – возникла угроза ударов авиабомбами. После чего над областью некоторое время еще летали БпЛА. По состоянию на 07:15 в Харькове и области – без угроз.
Читайте также: Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 22 мая: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 07:47;