Новости Харькова — главное за 22 мая: как прошла ночь

Общество 07:47   22.05.2026
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:47

Трое людей пострадали за сутки в бытовых пожарах – данные ГСЧС

В облуправлении ГСЧС сообщили: за минувшие сутки спасатели потушили 13 пожаров, три из них – начались после российских обстрелов. В Харькове FPV-дрон атаковал грузовое авто – оно перевернулось и загорелось. В результате удара погиб 40-летний водитель.

«Село Россоховатое Изюмского района: в результате атаки вражеского FPV-дрона произошел пожар в заброшенной хозяйственной постройке на площади 10 квадратных метров. В селе Писаревка Богодуховского района после атаки БпЛА загорелся частный дом. Также вражеский ударный дрон попал в крышу частного жилого дома в Немышлянском районе Харькова. Прибывшие к месту происшествия спасатели обследовали поврежденные конструкции крыши и чердачного помещения. Пожара не было», – уточнили в ГСЧС.

Также за сутки бушевали два бытовых пожара. В Харькове в Индустриальном районе горел гараж на площади 100 квадратных метров – пострадал его владелец, который получил ожоги рук, пытаясь ликвидировать огонь. Также в Барвенково в Изюмском районе горел жилой дом и хозпостройка. Пострадали двое людей.

07:15

Летели авиабомбы и БпЛА: как прошла ночь в Харькове и области

Тревогу в Харькове и области объявляли этой ночью дважды. Она звучала с 00:20 до 01:52, а также с 03:31 до 04:19. Сначала в Воздушных силах ВСУ зафиксировали несколько групп БпЛА, которые двигались в сторону города.

Мониторы писали о беспилотниках в разных частях области. А в 01:52 небо над областью стало чистым. В 03:31 зафиксировали активность вражеской авиации на северном направлении – возникла угроза ударов авиабомбами.  После чего над областью некоторое время еще летали БпЛА. По состоянию на 07:15 в Харькове и области – без угроз.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
