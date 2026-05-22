Новини Харкова — головне за 22 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:47

Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС

В облуправлінні ДСНС повідомили: за минулу добу рятувальники загасили 13 пожеж, три з них – почалися після російських обстрілів. У Харкові FPV-дрон атакував вантажне авто – воно перекинулося і спалахнуло. Внаслідок удару загинув 40-річний водій.

“Село Розсохувате Ізюмського району: внаслідок атаки ворожого FPV-дрона сталася пожежа у покинутій господарчій споруді на площі 10 квадратних метрів. У селі Писарівка Богодухівського району після атаки БпЛА загорівся приватний будинок. Також ворожий ударний дрон влучив у дах приватного житлового будинку у Немишлянському районі міста Харкова. Рятувальники, які прибули до місця події, обстежили пошкоджені конструкції даху та горищного приміщення. Пожежі не було”, – зазначили рятувальники.

Також за добу вирували дві побутові пожежі. У Харкові в Індустріальному районі горів гараж на площі 100 квадратних метрів – постраждав його власник, який отримав опіки рук, намагаючись ліквідувати вогонь. Також у Барвінковому в Ізюмському районі горів житловий будинок та господарська споруда. Постраждали двоє людей.

07:15

Летіли авіабомби та БпЛА: як минула ніч у Харкові та області

Тривогу в Харкові та області оголошували цієї ночі двічі. Вона звучала з 00:20 до 01:52, а також із 03:31 до 04:19. Спочатку у Повітряних силах ЗСУ зафіксували кілька груп БпЛА, що рухалися у бік міста.

Монітори писали про безпілотники у різних частинах області. А о 01:52 небо над областю стало чистим. О 03:31 зафіксували активність ворожої авіації на північному напрямку – виникла загроза ударів авіабомбами. Після чого над областю якийсь час ще літали БпЛА. Станом на 07:15 у Харкові та області – без загроз.