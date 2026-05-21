FPV-дрони на кільцевій, збиті підлітки, Харків у вишиванці: підсумки 21 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 21 травня.

І це вже система. Щонайменше 5 БпЛА атакували сьогодні вранці. Один із FPV влучив у тягач «МАН». Автівка злетіла в кювет і загорілася. 40-річний водій загинув. Це сталося біля 17 цвинтаря, уточнили в ГУ Нацполіції. Поліціянти також потрапили під ворожий удар, коли працювали на місці першого з «прильотів». У департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради відзначили: FPV влучив у службовий автомобіль патрульних. Вони не постраждали, але залишилися без транспорту. Поліціянтів евакуювали колеги з мерії. Також FPV впав на дах гаража в Київському районі. Вибуху не було. Через загрозу ударів БпЛА частину окружної перекрили. Патрульна поліція попередила: рух обмежили на ділянці від Харківського шосе до вулиці Леся Сердюка, тобто від розв’язки біля Екопарку до виїзду з Північної Салтівки. Об’їзд буде через місто. Як довго діятимуть обмеження, не прогнозують.

18-річний хлопець загинув. 17-річна дівчина – в лікарні. Трагедія сталася напередодні ввечері на проспекті Героїв Харкова – біля метро «Армійська». В обласній прокуратурі заявили: автівка суттєво перевищила допустиму швидкість. Після наїзду на пішоходів машина ще й зіткнувся з «Фольцвагеном», який рухався позаду в попутному напрямку. 38-річний водій «Ауді», за даними правоохоронців, був тверезим. Його затримали.

Депутата підозрюють у допомозі ухилянтам у Харкові. Фігурант справи – член постійної комісії Харківської міськради з питань міжнародного співробітництва. За версією слідства, він «працював за профілем»: організовував виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків. Пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила: спільником депутата був бармен з місцевого кафе. А свої справи вони обговорювали в групі в месенджері, яку назвали «Пещера драконов». Свої послуги ці дракони оцінили в $17 тисяч. Отримати гроші планували через криптогаманець. У березні спіймали бармена, коли той намагався отримати гроші в пункті обміну валют. Зараз про підозру повідомили уже й посадовцю.

Ще одну «ухилянтську» схему в Харкові викрила СБУ. Підозрювана – адвокатка. Суть схеми була в перетворенні чоловіків на «батьків-одинаків». Їм оформлювали одноосібну опіку над дітьми. Для цього фальсифікували довідки, що дружини самоусунулися від своїх обов’язків. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула уточнив: для фальсифікації документів залучили керівницю районного відділу у справах дітей Харківської міськради. Позбавляти жінок батьківських прав допомагала посадовиця суду. У результаті чоловіки ставали нібито одинаками та могли отримати відстрочку. Підозрювану та її спільниць затримали.

Сьогодні місто прикрасили люди в національному вбранні. У флешмобах до Дня вишиванки взяли участь співробітники поліції, швидкої, органів державної влади та міської ради, обленерго та інших організацій. Також не забули святково вбратися численні містяни.

