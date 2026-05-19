Ухилянти в підземній школі Харкова, нічний наліт БпЛА — підсумки 19 травня

Ухилянти «працювали» в підземній школі Харкова. Масований наліт БпЛА був на Харківщину. Загострився терор Богодухова. Масштабне виробництво контрафактних цигарок накрили в Люботині. Собаки шукали собі господарів у саду Шевченка. МГ "Об'єктив" нагадує головні новини 19 травня.

Затримали директора одного з ліцеїв міста, на базі якого функціонує підземна школа. 38-річного керівника підозрюють в тому, що фіктивно оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади асистентів вчителя. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула відзначив: чоловіки отримували відстрочку від мобілізації, але при цьому в школі реально не працювали. Ба більше, в них навіть не було відповідної освіти. Інтерес директора, на думку слідчих, полягав у можливості привласнити зарплату фіктивних працівників. Їхні банківські картки, на які йшли нарахування, керівник ліцею зберігав у себе. За час, коли ця схема працювала, «мертвим душам» з бюджету заплатили майже 1,3 мільйона гривень. Усіх, хто ухилився за цією схемою, вже встановили. Облпрокуратура уточнила: псевдопедагогів було семеро. Підозрюваний зараз під вартою. Слідчі тим часом перевіряють ймовірну причетність посадовців районного управління освіти.

У селищі Покотилівка загинула 69-річна Фатіма Педун, повідомили у Височанській громаді. За даними облпрокуратури, безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Поранена семирічна дівчинка, у її батьків – гостра реакція на стрес. Ще одна жінка загинула від удару безпілотника по селищу Шевченкове. У Харкові «приліт» був по приватному сектору в Новобаварському районі. Голова адміністрації району Тетяна Цибульник відзначила: пошкоджені понад 40 приватних і десять багатоквартирних будинків. Постраждалих троє.

Міський голова Володимир Бєлий відзначив: внаслідок учорашніх ударів є поранені та люди зі стресом. Сьогодні «прильоти» ще почастішали. За даними РВА, за добу під обстрілами були 11 населених пунктів району. Крім самого Богодухова, постійно потерпає колишній райцентр – Золочів і села трьох громад.

Підпільний цех накрили правоохоронці. За даними слідства, його організували двоє братів – місцеві мешканці. Працювали на нелегальному виробництві ще шестеро людей. Товар у зіп-пакетах розсилали поштовими відправленнями по всій Україні. Щомісячний дохід від такого бізнесу оцінили в 3 мільйони гривень. Під час обшуків на місці вилучили обладнання, майже сто кілограмів тютюну та 190 тисяч цигарок. Усім фігурантам повідомили про підозри.

Міський Центр поводження з тваринами спільно зі студентами обласного медичного коледжу провів акцію із соціалізації безпритульних тварин. Підопічних центру студенти вигулювали в середмісті, де ті могли поспілкуватися з людьми та привернути увагу до своїх пухнастих персон.

