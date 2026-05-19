Збитки – 1 млн грн: у чому підозрюють інженерку «ХТМ»

Суспільство 13:38   19.05.2026
Вікторія Яковенко
У службовій недбалості правоохоронці підозрюють інженерку КП «Харківські теплові мережі». Слідство встановило, що через неналежне виконання обов’язків міський бюджет втратив 1 мільйон.

За даними Харківської обласної прокуратури, восени 2023 року «ХТМ» та ТОВ уклали договір на проведення ремонтних робіт. Йдеться про відновлення асфальтобетонного покриття дороги і тротуару на вулиці Енергетичній після завершення робіт на мережах теплопостачання.

«Інженерка, будучи відповідальною за контроль технології та якості, належним чином не перевірила відповідність виконаних будівельних робіт проєктним рішенням і державним стандартам. Попри це вона засвідчила своїм підписом відповідні акти», – з’ясували правоохоронці.

Насправді ж, кажуть у прокуратурі, підрядник виконав ремонт неякісно та не в повному обсязі. Встановлено, що фактична товщина покриття не відповідає зазначеній у документах — нижній шар виявився тоншим. Крім того, асфальтобетонне покриття дороги не відповідає показникам водонасичення та ущільнення.

«Внаслідок неналежного виконання інженеркою службових обов’язків на рахунок фірми було необґрунтовано перераховано понад мільйон гривень бюджетних коштів», – зазначили правоохоронці.

Тож 50-річній фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

У прокуратурі зазначили, що справа стосовно директора ТОВ зараз перебуває на розгляді у суді. Йому інкримінують службове підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм становищем.

