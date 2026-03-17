П’ять лічильників тепла вкрали у Харкові: які наслідки для жителів (відео)

У Слобідському районі вкрали п’ять лічильників тепла. У КП “ХТМ” кажуть, що ймовірного злочинця вже затримали.

Начальник 1-го теплового району Слобідської філії КП “ХТМ” Сергій Герасимов – колишній правоохоронець. Розповідає: в основному, крадуть вночі. Підвали відчинені, бо працюють як укриття. Намагалися захистити обладнання спеціальними решітками з замком, але – марно. Тепер у підприємства збитки, а у мешканців – незручності.

“Якщо лічильник вкрадено, то мешканцям доводиться платити не за фактичну теплову енергію, а по нормі. Підприємство зобов’язано відновити лічильник, а слюсар зобов’язаний встановити його. Це також збитки підприємству”, – каже Герасимов.

Начальник управління безпеки та режиму КП “ХТМ” Артем Коваленко підкреслив, що прилади, які були викрадені, – коштовні.

“Особа, яка скоїла крадіжку, затримана. Це молодий хлопець, місцевий мешканець, який теж користується послугами теплопостачання Слобідської філії. Однак метою був кольоровий метал, який він здавав на пункт прийому металобрухту. Відповідальність за скоєння крадіжки у період військового стану, вона дуже суттєва – передбачає до восьми років позбавлення волі”, – зазначив Коваленко.

Комунальники підкреслили: проблема таких крадіжок дуже болюча. Теплові лічильники – дорогі пристрої, які вимагають кваліфікованого монтажу та налагодження.

