Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли
КП «Харківські теплові мережі» обіцяє провести перерахунок містянам, яким послуга теплопостачання надавалась не в повному обсязі або з перервами.
На підприємстві наголосили, що нарахування за спожиту теплову енергію здійснюються з урахуванням фактичного часу надання послуги та відповідно до її якості.
“Перерахунок нарахувань за поточний місяць відображається у платіжному документі наступного місяця, після отримання та опрацювання фактичних даних”, – роз’яснили у ХТМ.
Нагадаємо, 30 січня Кабмін ухвалив постанову № 118. Вона передбачає автоматичний перерахунок комуналки за дні, в які через обстріли або аварії споживачам не надавали послуги з опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, вивезення сміття. Тобто тепер суми у платіжках мають зменшуватись без жодних заяв. Постанова діє з 1 січня.
Також нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни добили ТЕЦ-5, яка опалює значну частину Харкова. Її стан мер Ігор Терехов визначив як «практично зруйнована». Також були пошкоджені електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Удари по енергетиці міста тривали протягом кількох годин. У хід пішли балістика, РСЗВ, КАБи та численні безпілотники. Близько четвертої ранку Терехов написав: доведеться зливати теплоносій із 820 будинків. Загалом без опалення залишилося понад 105 тисяч абонентів. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло.
Читайте також: Передавав у РФ дані про стан ТЕЦ-5: справа харків’янина – у суді
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП "Харківські теплові мережі", КП "ХТМ", новини Харкова, опалення;
Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 20:15;