Live

Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли

Суспільство 20:15   09.02.2026
Олена Нагорна
Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли

КП «Харківські теплові мережі» обіцяє провести перерахунок містянам, яким послуга теплопостачання надавалась не в повному обсязі або з перервами.

На підприємстві наголосили, що нарахування за спожиту теплову енергію здійснюються з урахуванням фактичного часу надання послуги та відповідно до її якості.

“Перерахунок нарахувань за поточний місяць відображається у платіжному документі наступного місяця, після отримання та опрацювання фактичних даних”, – роз’яснили у ХТМ.

Нагадаємо, 30 січня Кабмін ухвалив постанову № 118. Вона передбачає автоматичний перерахунок комуналки за дні, в які через обстріли або аварії споживачам не надавали послуги з опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, вивезення сміття. Тобто тепер суми у платіжках мають зменшуватись без жодних заяв. Постанова діє з 1 січня.

Також нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни добили ТЕЦ-5, яка опалює значну частину Харкова. Її стан мер Ігор Терехов визначив як «практично зруйнована». Також були пошкоджені електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Удари по енергетиці міста тривали протягом кількох годин. У хід пішли балістика, РСЗВ, КАБи та численні безпілотники. Близько четвертої ранку Терехов написав: доведеться зливати теплоносій із 820 будинків. Загалом без опалення залишилося понад 105 тисяч абонентів. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло.

Читайте також: Передавав у РФ дані про стан ТЕЦ-5: справа харків’янина – у суді

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли
Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли
09.02.2026, 20:15
«У мріях і снах» – СОУ про заяву РФ щодо захоплення Глушківки на Харківщині
«У мріях і снах» – СОУ про заяву РФ щодо захоплення Глушківки на Харківщині
09.02.2026, 18:30
Як відновлюють багатоповерхівку на Академіка Павлова в Харкові (фото)
Як відновлюють багатоповерхівку на Академіка Павлова в Харкові (фото)
09.02.2026, 19:04
Ще морозно, небезпечна ожеледиця: погода в Харкові та області на 10 лютого
Ще морозно, небезпечна ожеледиця: погода в Харкові та області на 10 лютого
09.02.2026, 19:34
Як відключатимуть світло в Харківській області 10 лютого – графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 10 лютого – графік
09.02.2026, 19:47
Чотири електрички не курсуватимуть на Харківщині 11 лютого
Чотири електрички не курсуватимуть на Харківщині 11 лютого
09.02.2026, 18:03

Новини за темою:

27.05.2025
Що буде з «Харківводоканалом» у Харкові
08.04.2025
З якою сумою боргу за тепло і гарячу воду ХТМ можуть подати до суду
07.04.2025
Скільки харків’яни заборгували за опалення і гарячу воду, розповіли у КП “ХТМ”
30.09.2024
Комунальники за кошти ЮНІСЕФ відремонтували теплотрасу у Харкові (фото)
19.07.2024
Установки, які у блекаут забезпечать теплом містян, привезли до Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 20:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківські теплові мережі» обіцяє провести перерахунок містянам, яким послуга теплопостачання надавалась не в повному обсязі або з перервами.".