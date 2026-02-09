Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли

КП «Харківські теплові мережі» обіцяє провести перерахунок містянам, яким послуга теплопостачання надавалась не в повному обсязі або з перервами.

На підприємстві наголосили, що нарахування за спожиту теплову енергію здійснюються з урахуванням фактичного часу надання послуги та відповідно до її якості.

“Перерахунок нарахувань за поточний місяць відображається у платіжному документі наступного місяця, після отримання та опрацювання фактичних даних”, – роз’яснили у ХТМ.

Нагадаємо, 30 січня Кабмін ухвалив постанову № 118. Вона передбачає автоматичний перерахунок комуналки за дні, в які через обстріли або аварії споживачам не надавали послуги з опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, вивезення сміття. Тобто тепер суми у платіжках мають зменшуватись без жодних заяв. Постанова діє з 1 січня.

Також нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни добили ТЕЦ-5, яка опалює значну частину Харкова. Її стан мер Ігор Терехов визначив як «практично зруйнована». Також були пошкоджені електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Удари по енергетиці міста тривали протягом кількох годин. У хід пішли балістика, РСЗВ, КАБи та численні безпілотники. Близько четвертої ранку Терехов написав: доведеться зливати теплоносій із 820 будинків. Загалом без опалення залишилося понад 105 тисяч абонентів. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло.