Передавав в РФ дані про стан ТЕЦ-5: справа харків’янина – у суді
Правоохоронці передали до суду справу харків’янина, який, за даними слідства, зливав кураторам із РФ дані про СОУ та ТЕЦ-5.
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що матір фігуранта обвинувачують в організації теракту проти ветерана ЗСУ. А після її затримання син поїхав до Московської області.
«Там його завербували російські спецслужби й «повернули» до Харкова виконувати завдання. Вони пообіцяли хлопцю подальшу «евакуацію» до рф та сприяння у вступі до російського вишу», – встановили правоохоронці.
За даними слідства, у Харкові фігурант збирав інформацію про місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони на території міста та прилеглих населених пунктів. Ці дані він передавав російським спецслужбістам через мережу «телеграм». Ймовірно, інформацію окупанти могли використати для здійснення ударів по позиціях ЗСУ.
Крім того, чоловік надавав «куратору» інформацію про стан об’єкта енергетичної інфраструктури, а саме — ТЕЦ-5, повідомили в прокуратурі.
«Також його просили відстежувати, чи йде дим із котелень у Харкові, щоб у подальшому шляхом здійснення обстрілів залишити цивільне населення без опалення», – підкреслили правоохоронці.
Вони також встановили, що під час приватного листування з представником РФ фігурант звинувачував у повномасштабному вторгненні мешканців західних областей України.
Харків’янина затримали у листопаді 2025 року, з того часу він перебуває у СІЗО.
Йому інкримінують держзраду та заперечення збройної агресії РФ проти України. Максимальне покарання, що загрожує, — довічне позбавлення волі.
9 Лютого 2026 в 12:34