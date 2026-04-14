Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов

Записано 11:53   14.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов Скріншот

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по греблі в Печенігах росіяни били, практично одночасно атакуючи Харків уранці.

“Пів години тому шість керованих авіабомб ворог направив на печенізьку дамбу, це Чугуївський район. Це найбільше водосховище нашої області і він критично важливий і для міста Харкова, і для всієї нашої території об’єкт. Далі ворог застосував комбіновану майже одночасну з цим атаку по місту Харкову – і «Молнии» і «Шахеди». Наразі працюють наші Сили ППО. Щодо руйнувань, наслідків –мбудемо повідомляти пізніше, для того, щоб не інформувати ворога, однак повідомлю, що всі наші служби, екстрена швидка медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС вже працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки”, – зазначив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також нагадав, що вранці 14 квітня росіяни атакували багатоповерхівку у Шевченківському районі – там гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 11:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по греблі в Печенігах росіяни били, практично одночасно атакуючи Харків уранці.".