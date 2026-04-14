Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по греблі в Печенігах росіяни били, практично одночасно атакуючи Харків уранці.

“Пів години тому шість керованих авіабомб ворог направив на печенізьку дамбу, це Чугуївський район. Це найбільше водосховище нашої області і він критично важливий і для міста Харкова, і для всієї нашої території об’єкт. Далі ворог застосував комбіновану майже одночасну з цим атаку по місту Харкову – і «Молнии» і «Шахеди». Наразі працюють наші Сили ППО. Щодо руйнувань, наслідків –мбудемо повідомляти пізніше, для того, щоб не інформувати ворога, однак повідомлю, що всі наші служби, екстрена швидка медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС вже працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки”, – зазначив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що вранці 14 квітня росіяни атакували багатоповерхівку у Шевченківському районі – там гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка.