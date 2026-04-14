Програма “СвітлоДІМ” для Харкова та області – можна отримати до 300 тис грн
Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що в Харкові та області запрацювала нова урядова програма “СвітлоДІМ”.
ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи будь-якої форми власності тепер можуть подати заявки на отримання 300 тисяч гривень для підвищення енергостійкості багатоповерхівок, розповів Кулеба.
Він пояснив, що ця програма запрацювала на Харківщині, адже саме цей регіон потребує подібних рішень через постійні атаки росіян на енергосферу.
“Йдеться про рішення, які напряму впливають на повсякденне життя людей: автономне опалення, водопостачання та роботу ліфтів під час відключень. Програма СвітлоДІМ вже показала результат у Києві та Київській області: станом на зараз погоджено понад 1 330 заявок на загальну суму більше 335 мільйонів гривень“, – додав віцепрем’єр-міністр.
Подати заявку можна онлайн на сайті svitlodim.gov.ua або через електронний кабінет у Дії.
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: енергетика, кулеба, программа, світло, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Програма “СвітлоДІМ” для Харкова та області – можна отримати до 300 тис грн», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 11:20;