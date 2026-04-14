Програма “СвітлоДІМ” для Харкова та області – можна отримати до 300 тис грн

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що в Харкові та області запрацювала нова урядова програма “СвітлоДІМ”.

ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи будь-якої форми власності тепер можуть подати заявки на отримання 300 тисяч гривень для підвищення енергостійкості багатоповерхівок, розповів Кулеба.

Він пояснив, що ця програма запрацювала на Харківщині, адже саме цей регіон потребує подібних рішень через постійні атаки росіян на енергосферу.

“Йдеться про рішення, які напряму впливають на повсякденне життя людей: автономне опалення, водопостачання та роботу ліфтів під час відключень. Програма СвітлоДІМ вже показала результат у Києві та Київській області: станом на зараз погоджено понад 1 330 заявок на загальну суму більше 335 мільйонів гривень“, – додав віцепрем’єр-міністр.

Подати заявку можна онлайн на сайті svitlodim.gov.ua або через електронний кабінет у Дії.