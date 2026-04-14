Программа «СвітлоДІМ» для Харькова и области – можно получить до 300 тыс грн

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Харькове и области заработала новая правительственная программа «СвітлоДІМ».

ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы любой формы собственности теперь могут подать заявки на получение 300 тысяч гривен для повышения энергостойкости многоэтажек, рассказал Кулеба.

Он объяснил, что эта программа заработала на Харьковщине, ведь именно этот регион нуждается в подобных решениях из-за постоянных атак россиян на энергосферу.

«Речь идет о решениях, которые напрямую влияют на повседневную жизнь людей: автономное отопление, водоснабжение и работу лифтов во время отключений. Программа «СвітлоДІМ» уже показала результат в Киеве и Киевской области: на сегодня согласовано более 1 330 заявок на общую сумму более 335 миллионов гривен», – добавил вице-премьер-министр.

Подать заявку можно онлайн на сайте svitlodim.gov.ua либо через электронный кабинет в Дії.