«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что за средства Нацрезерва приобрели мобильное энергетическое оборудование. Оно уже едет в установленные регионы.
По его данным, почти 40 грузовиков отправятся в первую очередь в те регионы, «где оно больше всего необходимо». Это – Киев и Харьковская область.
«Область получает три когенерационных установки мощностью по 4.3 МВт и стоимостью 304.3 млн грн. Общая мощность уже поставленного оборудования – более 22 МВт», – отметил Кулеба.
Еще 16 фур поехали в Киев. Столица получит четыре когенерационные установки по 2.3 МВт каждая. Стоимость оборудования – почти 242 миллиона гривен.
«На формирование резерва из государственного бюджета уже направлено 2.6 млрд. грн. Национальный резерв мобильного и модульного энергетического оборудования это практический инструмент, созданный Министерством развития общин и территорий совместно с Агентством восстановления. Он позволяет оперативно поддерживать общины во время аварий, ремонтов или в результате вражеских атак», – говорится в сообщении.
Читайте также: Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 15:48