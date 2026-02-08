Live

«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину

Общество 15:48   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину Скриншот

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что за средства Нацрезерва приобрели мобильное энергетическое оборудование. Оно уже едет в установленные регионы. 

По его данным, почти 40 грузовиков отправятся в первую очередь в те регионы, «где оно больше всего необходимо». Это – Киев и Харьковская область.

«Область получает три когенерационных установки мощностью по 4.3 МВт и стоимостью 304.3 млн грн. Общая мощность уже поставленного оборудования – более 22 МВт», – отметил Кулеба.

Еще 16 фур поехали в Киев. Столица получит четыре когенерационные установки по 2.3 МВт каждая. Стоимость оборудования – почти 242 миллиона гривен.

«На формирование резерва из государственного бюджета уже направлено 2.6 млрд. грн. Национальный резерв мобильного и модульного энергетического оборудования это практический инструмент, созданный Министерством развития общин и территорий совместно с Агентством восстановления. Он позволяет оперативно поддерживать общины во время аварий, ремонтов или в результате вражеских атак», – говорится в сообщении.

Читайте также: Стало известно, когда на Харьковщине не будет света

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 8 февраля: ситуация на фронте, удары по области
Новости Харькова — главное 8 февраля: ситуация на фронте, удары по области
08.02.2026, 17:35
Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
08.02.2026, 09:37
Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории
08.02.2026, 06:00
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
08.02.2026, 13:26
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают синоптики
08.02.2026, 14:40
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
08.02.2026, 17:35

Новости по теме:

06.11.2025
Удар по железной дороге на Харьковщине: к чему стремится враг, объяснил Кулеба
12.09.2025
Сколько ВПЛ разместили в местах временного проживания на Харьковщине
12.09.2025
Ипотека, дрова и электричество: чем помогают прифронтовым громадам — ХОВА
22.07.2025
Это не о НАБУ и САП. Это о желании людей жить в справедливой стране — Кулеба
07.07.2025
Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 15:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оно уже едет в регионы. ".