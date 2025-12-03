Live

«Очень странные дела»: когда выйдет концовка сезона, анонсирован спинофф

Культура 10:19   03.12.2025
Оксана Горун
В день премьеры 5-го, финального, сезона сериала «Очень странные дела» стриминговый сервис Netflix зависал — настолько было много желающих узнать, как там дела, в Хоукинсе.

Тем, кто уже посмотрел первые четыре серии сезона, вышедшие 27 ноября, придется запастись терпением. Еще три эпизода выйдут во второй день Рождества — 26 декабря. Финальный, 8-й, анонсирован на Новый год (в Украине он будет доступен 1 января). Создатели сериала братья Мэтт и Росс Даффер твердо и неоднократно заявляли: продолжения не будет. Сценаристы намерены логично завершить все сюжетные линии истории и поставить точку. Однако вселенная «Очень странных дел», похоже, не исчезнет. Завершатся только истории главных героев. Netflix подтвердил: будет спинофф.

Подробности о нем сообщает Marie Claire.

Сейчас спинофф  уже в разработке. Братья Дафферы намекнули, что уже сформирована новая группа сотрудников. Но подробности процесса держат в строгом секрете. В ответах на вопросы журналистов и фанатов авторы все же дали некоторые «зацепки». Во-первых, они заверили, что спинофф не станет переосмыслением того, что мы уже знаем. Также «ответвление» сериала не будет продолжать истории его главных героев.

«Я читал слухи о том, что будет спинофф «Одиннадцать», спинофф о Стиве и Дастине или еще какой-нибудь проект из лаборатории. Мне это неинтересно, потому что мы все это уже делали», — прокомментировал Росс Даффер.

Читайте также: «Уэнздей»: второй сезон сериала установил рекорд за неделю после премьеры

Объединять новую историю с классическим сериалом будет только «соединительная ткань» — общая вселенная. Братья анонсируют, что спинофф будет «на 1000 процентом отличаться» от «Очень странных дел».

«Речь идет скорее о том, чтобы начать все заново с новыми персонажами», — сказал в интервью Variety в октябре 2025 года Мэтт Даффер.

При этом актеры классического состава сериала все же могут появляться в спиноффе — в качестве приглашенных звезд в эпизодических ролях.

