Сегодня 8 июня 2026: какой праздник и день в истории

8 июня 2023 года Трампу предъявили обвинения из-за похищенных секретных документов. В 1995-м в Украине Верховная Рада и Президент заключили Конституционный договор. В 1949-м опубликовали роман Оруэлла «1984». В 1934-м в СССР расширили рамки для репрессий за счет членов семей «изменников родины». В 1924-м англичане Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин начали подъем на вершину Эвереста (они погибли и так и не известно, стали ли первыми покорителями Эвереста). В 1920-м родился летчик-ас Иван Кожедуб, чье имя носит вуз в Харькове. В 1869-м запатентовали пылесос. В 1783-м началось самое масштабное извержение вулкана в мире. В 1042-м умер Хардекнуд – последний датчанин, который был королем Англии.

Праздники и памятные даты 8 июня

8 июня в мире – Всемирный день океанов.

Также сегодня: Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга, Международный день домохозяйки и домохозяина, День рождения пылесоса, Международный день действий в защиту слонов в зоопарках.

8 июня в истории

8 июня 1042 года умер Хардекнуд – последний датчанин, который был королем Англии. Подробнее.

8 июня 1783 года началось самое масштабное из известных в истории вулканических извержений. Взорвался вулкан Лаки в Исландии. Подробнее.

8 июня 1869 года запатентовали первый в мире пылесос – “Whirlwind”. Изобретение принадлежит американцу Айвзу Макгаффни. Подробнее.

8 июня 1920 года родился летчик-ас Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза, имя которого носит Национальный университет воздушных сил в Харькове. Подробнее.

8 июня 1924 года англичане Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин начали восхождение из базового лагеря на вершину Эвереста. Подробнее.

8 июня 1934 года в СССР приняли постановление, расширившее статью 54-ю Уголовного кодекса. Она существовала с 1927 года и предусматривала наказание за «контрреволюционную деятельность» и «измену родине». Среди прочих «новшеств» это постановление вводило уголовную ответственность для родственников подсудимых. Подробнее.

8 июня 1949 года впервые опубликовали культовый роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Подробнее.

8 июня 1995 года в Украине заключили Конституционный договор между президентом (в то время Леонидом Кучмой) и Верховной Радой (во главе со спикером Александром Морозом). Подробнее.

8 июня 2023 года Дональду Трампу выдвинули 37 пунктов федеральных обвинений, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами. В то время Трамп был бывшим президентом Соединенных Штатов. Это стало первым федеральным уголовным обвинением против экс-президента США. Чуть больше, чем через месяц, количество пунктов обвинения в отношении Трампа возросло до 40. Кроме него, фигурантами дела стали Уолт Наута — личный помощник и камердинер экс-президента, а также Карлос де Оливейра — руководитель службы технического обслуживания резиденции Мар-а-Лаго.

Суть обвинений заключалась в том, что после завершения президентского срока Трамп не передал в Национальное управление архивов и документации ряд правительственных документов, как того требует закон. Часть этих материалов очутилась в его резиденции Мар-а-Лаго. По версии обвинения, среди них были документы, содержавшие секретную информацию в сфере национальной безопасности, в частности, сведения об обороне США. Трампа и его помощников обвиняли в незаконном хранении секретных документов и препятствовании расследованию. По отдельным пунктам обвинения максимальное наказание могло достигать 20 лет лишения свободы.

Но после победы Трампа на президентских выборах 2024 года специальный прокурор Джек Смит прекратил федеральное преследование. Причиной стала давняя политика Министерства юстиции США, согласно которой действующий президент не может быть объектом уголовного преследования во время пребывания в должности.

Церковный праздник 8 июня

8 июня чтят память великомученика Феодора Стратилата. Подробнее.

Народные приметы

Если рыба в реке плавает у поверхности – будет дождь и высокая влажность.

Если появилось много щук, то лето будет дождливым; много толстолобиков – к ранней осени; много раков – к частой непогоде летом.

Если утки целый день плавают и ныряют – в ближайшее время будет дождь.

Что нельзя делать 8 июня

Женщинам нельзя купаться.

День не подходит для высадки и пересадки растений – они не приживутся на новом месте.

Нельзя спать до обеда и бездельничать.