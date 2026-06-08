Сьогодні 8 червня 2026: яке свято та день в історії

8 червня 2023 року Трампу висунули обвинувачення через викрадені секретні документи. У 1995-му в Україні Верховна Рада та Президент уклали Конституційний договір. У 1949-му опублікували роман Орвелла “1984”. У 1934-му в СРСР розширили рамки для репресій членами сімей “зрадників батьківщини”. У 1924-му англійці Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін почали підйом на вершину Евересту (вони загинули й так і не відомо, чи стали першими підкорювачами Евересту). У 1920-му народився льотчик-ас Іван Кожедуб, чиє ім’я носить виш у Харкові. У 1869-му запатентували пилотяг. У 1783-му почалося наймасштабніше виверження вулкана у світі. У 1042-му помер Гардекнуд – останній данець, який був королем Англії.

Свята та пам’ятні дати 8 червня

У світі – Всесвітній день океанів.

Також сьогодні: Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна, День народження пилотяга, Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках.

8 червня в історії

8 червня 1042 року помер Гардекнуд – останній данець, який був королем Англії. Докладніше.

8 червня 1783 року почалося наймасштабніше з відомих в історії вулканічних вивержень. Вибухнув вулкан Лакі в Ісландії. Докладніше.

8 червня 1869 року запатентували перший у світі пилотяг – “Whirlwind”. Винахід належить американцеві Айвзу Макгаффні. Докладніше.

8 червня 1920 року народився льотчик-ас Іван Кожедуб – тричі Герой Радянського Союзу, ім’я якого носить Національний університет повітряних сил у Харкові. Докладніше.

8 червня 1924 року англійці Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін почали сходження з базового табору на вершину Евересту. Воно завершилося трагічно – альпіністи загинули. Докладніше.

8 червня 1934 року в СРСР прийняли постанову, яка розширила статтю 54 Кримінального кодексу. Вона існувала з 1927 року і передбачала покарання за “контрреволюційну діяльність” та “зраду батьківщини”. Серед інших “нововведень” ця ухвала вводила кримінальну відповідальність для родичів підсудних. Докладніше.

8 червня 1949 року вперше опублікували культовий роман-антиутопію Джорджа Орвелла “1984”. Докладніше.

8 червня 1995 року в Україні уклали Конституційний договір між президентом (на той час Леонідом Кучмою) та Верховною Радою (на чолі зі спікером Олександром Морозом). Докладніше.

8 червня 2023 року Дональду Трампу висунули 37 пунктів федеральних звинувачень, пов’язаних із неналежним поводженням із секретними документами. На той час Трамп був колишнім президентом Сполучених Штатів. Це стало першим федеральним кримінальним звинуваченням проти експрезидента США. Трохи більше, ніж за місяць, кількість пунктів звинувачення щодо Трампа зросла до 40. Крім нього, фігурантами справи стали Волт Наута – особистий помічник та камердинер експрезидента, а також Карлос де Олівейра – керівник служби технічного обслуговування резиденції Мар-а-Лаго.

Суть звинувачень полягала в тому, що після завершення президентського терміну Трамп не передав до Національного управління архівів та документації низку урядових документів, як того вимагає закон. Частина цих матеріалів опинилась у його резиденції Мар-а-Лаго. За версією звинувачення, серед них були документи, які містили секретну інформацію у сфері національної безпеки, зокрема, відомості про оборону США. Трампа та його помічників звинувачували у незаконному зберіганні секретних документів та перешкоджанні розслідуванню. За окремими пунктами звинувачення максимальне покарання могло сягати 20 років ув’язнення.

Але після перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року спеціальний прокурор Джек Сміт припинив федеральне переслідування. Причиною стала давня політика Міністерства юстиції США, згідно з якою чинний президент не може бути об’єктом кримінального переслідування під час перебування на посаді.

Церковне свято 8 червня

8 червня вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо риба в річці плаває біля поверхні – буде дощ і висока вологість.

Якщо з’явилося багато щук, то літо буде дощовим; багато товстолобиків – до ранньої осені; багато раків – до частої негоди влітку.

Якщо качки цілий день плавають і пірнають – найближчим часом буде дощ.

Що не можна робити 8 червня

Жінкам не можна купатися.

День не підходить для висаджування та пересаджування рослин – вони не приживуться на новому місці.

Не можна спати до обіду та байдикувати.