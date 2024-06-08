Сьогодні 8 червня: яке свято та день в історії

8 червня 1783 року почалося наймасштабніше виверження вулкана у світі. У 1869-му запатентували пилотяг. У 1920-му народився льотчик-ас Іван Кожедуб, чиє ім’я носить виш у Харкові. У 1924-му англійці Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін почали підйом на вершину Евересту (вони загинули й так і не відомо, чи стали першими підкорювачами Евересту). У 1934-му в СРСР розширили рамки для репресій членами сімей “зрадників батьківщини”. У 1949-му опублікували роман Орвелла “1984”. А у 1995-му в Україні Верховна Рада та Президент уклали Конституційний договір.

Свята та пам’ятні дати 8 червня

8 червня в Україні – День працівника меблевої промисловості та День міста Севастополь (обидва відзначають у другу суботу червня).

У світі: Всесвітній день океанів, Всесвітній день поінформованості про пухлини головного мозку.

Також відзначають: Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря, День народження пилотяга. У другу суботу червня: Всесвітній день ляльок, Всесвітній день публічного в’язання, Міжнародний день молодих орлів.

8 червня в історії

8 червня 1783 року почалося наймасштабніше з відомих в історії вулканічних вивержень. Вибухнув вулкан Лакі в Ісландії. Детальніше.

8 червня 1869 року запатентували перший у світі пилотяг – “Whirlwind”. Винахід належить американцеві Айвзу Макгаффні. Детальніше.

8 червня 1920 року народився льотчик-ас Іван Кожедуб – тричі Герой Радянського Союзу, ім’я якого носить Національний університет повітряних сил у Харкові. Детальніше.

8 червня 1924 року англійці Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін почали сходження з базового табору на вершину Евересту. Воно завершилося трагічно – альпіністи загинули. Однак при цьому залишили назавжди відкритим питання, чи підкорили вони все ж таки вершину першими в історії, або ж так і не досягли її. Детальніше.

8 червня 1934 року в СРСР прийняли постанову, яка розширила статтю 54 Кримінального кодексу. Вона існувала з 1927 року і передбачала покарання за “контрреволюційну діяльність” та “зраду батьківщини”. Серед інших “нововведень” ця ухвала вводила кримінальну відповідальність для родичів підсудних. Членів сім’ї “зрадника”, які не донесли “в органи” про його “злочин” (навіть якщо не знали про нього), за новим КК, відправляли на заслання у віддалені райони Сибіру на 5 років, або ж кидали до в’язниці на 5-10 років. Також постанова доповнила 54-ту статтю КК запровадженням страти за “шпигунство, видачу військової або державної таємниці, перехід на бік ворога, втечу або переліт за кордон”, у тому числі скоєні військовослужбовцями. Покарання могли замінити на 10 років позбавлення волі “за наявності пом’якшувальних обставин”.

“З початку Другої Світової війни та до 1953 у “зраді” в масовому порядку звинувачувалися військовослужбовці, які потрапили в полон, і цивільне населення, вивезене за кордон. Спеціальним урядовим розпорядженням були посилені заходи покарання для членів родин “зрадників батьківщини”. Як “зрада” кваліфікувалася участь у національному опорі радянському режимові (країни Балтії, Україна), незалежно від того, чи носило воно збройний, чи мирний характер, і від наявності зв’язків із закордонними країнами”, — прокоментували нюанси застосування людожерського законодавства експерти Харківської правозахисної групи.

Пом’якшувати цю репресивну статтю стали лише після смерті Сталіна. На початку її просто стали у сотні разів рідше застосовувати. У 1955-му провели масову амністію тих, кого раніше засудили за “пособництво окупантам”. У 1956-му вирішили усунути “грубі порушення законності щодо військовополонених та членів їхніх сімей”. У 1957-1958 роках реформували самі кримінальні кодекси СРСР та окремих республік, запровадивши поняття “відповідальності за державні злочини”. Перелік того, що вважалося такими злочинами, істотно скоротили, а при визнанні людини винною все ж таки обов’язково було довести факт навмисності скоєних нею дій.

“Санкції залишилися досить твердими (аж до страти), однак застосування на практиці цієї статті відтепер, навіть у періоди політичних криз в СРСР, залишалося вибірковим”, – зазначили в ХПГ.

8 червня 1949 року вперше опублікували культовий роман-антиутопію Джорджа Орвелла “1984”. Детальніше.

8 червня 1995 року в Україні уклали Конституційний договір між президентом (на той час Леонідом Кучмою) та Верховною Радою (на чолі зі спікером Олександром Морозом). Детальніше.

Церковне свято 8 червня

8 червня вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата. Феодор жив у IV столітті. Уславився, вбивши величезного змія, який жив у прірві на околицях міста Евхаїт. Змій пожирав безліч людей і тварин, тримаючи в страху всю округу. За відвагу Феодора призначили воєначальником (стратилатом) у місті Гераклії. Він поєднував військове служіння з апостольською проповіддю Євангелія серед підлеглих-язичників. Незабаром майже вся Гераклія прийняла християнство. Але тоді почалися переслідування християн імператора Ліцинія. Загрозу язичництву Ліциній побачив у діяльності святого Феодора. Тоді той запросив імператора до Гераклії, пообіцявши принести жертву язичницьким богам. Для цієї пишної церемонії він побажав зібрати у своєму будинку всі золоті та срібні статуї богів, які були у Гераклії. Але, зібравши ідолів, Феодор розбив їх на шматки та роздав жебракам. За це його схопили та піддали жорстоким тортурам і нарешті прибили на ніч до хреста. Але Бог зцілив тіло мученика і зняв його з хреста. Царські воїни застали святого Феодора живим і неушкодженим. Побачивши диво, вони й самі прийняли хрещення. Святий же віддав себе в руки Ліцинія. Мученикові відрубали голову мечем.

Народні прикмети

Якщо риба в річці плаває біля поверхні – буде дощ і висока вологість.

Якщо з’явилося багато щук, то літо буде дощовим; багато товстолобиків – до ранньої осені; багато раків – до частої негоди влітку.

Якщо качки цілий день плавають і пірнають – найближчим часом буде дощ.

Що не можна робити 8 червня

Жінкам не можна купатися.

День не підходить для висаджування та пересаджування рослин – вони не приживуться на новому місці.

Не можна спати до обіду та байдикувати.