Сегодня 8 июня: какой праздник и день в истории
8 июня 1783 года началось самое масштабное извержение вулкана в мире. В 1869-м запатентован пылесос. В 1920-м родился летчик-ас Иван Кожедуб, чье имя носит вуз в Харькове. В 1924-м англичане Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин начали подъем на вершину Эвереста (они погибли и так и не известно, стали ли первыми покорителями Эвереста). В 1934-м в СССР расширили рамки для репрессий за счет членов семей «изменников родины». В 1949-м опубликован роман Оруэлла «1984». А в 1995-м в Украине Верховная Рада и Президент заключили Конституционный договор.
Праздники и памятные даты 8 июня
8 июня в Украине – День работника мебельной промышленности и День города Севастополь (оба отмечают во вторую субботу июня).
В мире: Всемирный день океанов, Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга.
Также отмечают: Международный день домохозяйки и домохозяина, День рождения пылесоса. Во вторую субботу июня: Всемирный день кукол, Всемирный день публичного вязания, Международный день молодых орлов.
8 июня в истории
8 июня 1783 года началось самое масштабное из известных в истории вулканических извержений. Взорвался вулкан Лаки в Исландии. Подробнее.
8 июня 1869 года запатентовали первый в мире пылесос – “Whirlwind”. Изобретение принадлежит американцу Айвзу Макгаффни. Подробнее.
8 июня 1920 года родился летчик-ас Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза, имя которого носит Национальный университет воздушных сил в Харькове. Подробнее.
8 июня 1924 года англичане Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин начали восхождение из базового лагеря на вершину Эвереста. Оно завершилось трагически – альпинисты погибли. Однако при этом оставили навсегда открытым вопрос, покорили ли они все же вершину первыми в истории, или же так и не достигли ее. Подробнее.
8 июня 1934 года в СССР приняли постановление, расширившее статью 54-ю Уголовного кодекса. Она существовала с 1927 года и предусматривала наказание за «контрреволюционную деятельность» и «измену родине». Среди прочих «новшеств» это постановление вводило уголовную ответственность для родственников подсудимых. Членов семьи «изменника», которые не донесли «в органы» о его «преступлении» (даже если не знали о нем), по новому УК, отправляли в ссылку в отдаленные районы Сибири на 5 лет, или же садили в тюрьму на 5-10 лет. Также постановление дополнило 54-ю статью УК введением казни за «шпионаж, выдачу военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу», в том числе совершенные военнослужащими. Наказание могли заменить на 10 лет лишения свободы «при наличии смягчающих обстоятельств».
«С начала Второй мировой войны и до 1953 года в «измене» в массовом порядке обвиняли попавших в плен военнослужащих и гражданское население, вывезенное за границу. Специальным правительственным распоряжением были ужесточены меры наказания для членов семей «изменников родины». Как «измена» квалифицировалось участие в национальном сопротивлении советскому режиму (страны Балтии, Украина), независимо от того, носило ли оно вооруженный или мирный характер, и от наличия связей с зарубежными странами», — прокомментировали нюансы применения людоедского законодательства эксперты Харьковской правозащитной группы.
Смягчать эту репрессивную статью стали только после смерти Сталина. В начале ее просто стали в сотни раз реже применять. В 1955-м провели массовую амнистию тех, кого ранее осудили за «пособничество оккупантам». В 1956-м решили устранить «грубые нарушения законности в отношении военнопленных и членов их семей». В 1957-1958 годах реформировали сами уголовные кодексы СССР и отдельных республик, введя понятие «ответственности за государственные преступления». Перечень того, что считалось такими преступлениями, существенно сократили, а при признании человека виновным все же обязательно было доказать факт умышленности совершенных им действий.
«Санкции остались достаточно жесткими (вплоть до смертной казни), однако применение на практике этой статьи отныне, даже в периоды политических кризисов в СССР, оставалось выборочным», — отметили в ХПГ.
8 июня 1949 года впервые опубликовали культовый роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Подробнее.
8 июня 1995 года в Украине заключили Конституционный договор между президентом (в то время Леонидом Кучмой) и Верховной Радой (во главе со спикером Александром Морозом). Подробнее.
Церковный праздник 8 июня
8 июня чтят память великомученика Феодора Стратилата. Феодор жил в IV веке. Прославился, убив огромного змея, жившего в пропасти на окраинах города Евхаит. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. За отвагу Феодора назначили военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. Он сочетал военное служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных-язычников. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. Но тогда начались гонения на христиан императора Лициния. Угрозу для язычества Лициний увидел в деятельности святого Феодора. Тогда тот пригласил императора в Гераклею, пообещав принести жертву языческим богам. Для этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные статуи богов, которые были в Гераклее. Но, собрав идолов, Феодор разбил их на куски и раздал нищим. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам и наконец прибили на ночь к кресту. Но Бог исцелил тело мученика и снял его с креста. Царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. Увидев чудо, они и сами приняли крещение. Святой же отдал себя в руки Лициния. Мученику отрубили голову мечом.
Народные приметы
Если рыба в реке плавает у поверхности – будет дождь и высокая влажность.
Если появилось много щук, то лето будет дождливым; много толстолобиков – к ранней осени; много раков – к частой непогоде летом.
Если утки целый день плавают и ныряют – в ближайшее время будет дождь.
Что нельзя делать 8 июня
Женщинам нельзя купаться.
День не подходит для высадки и пересадки растений – они не приживутся на новом месте.
Нельзя спать до обеда и бездельничать.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня 1783 года началось самое масштабное извержение вулкана в мире. В 1869-м запатентован пылесос. В 1920-м родился летчик-ас Иван Кожедуб, чье имя носит вуз в Харькове".