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Сегодня 8 июня: какой праздник и день в истории

Культура 06:00   08.06.2023
Оксана Горун
Сегодня 8 июня: какой праздник и день в истории

8 июня 1783 года началось самое крупное извержение вулкана в мире. В 1869-м запатентован пылесос, в 1949-м опубликован роман Оруэлла «1984». А в 1995-м в Украине Верховная Рада и Президент заключили Конституционный договор.

Праздники и памятные даты 8 июня

8 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день океанов.

8 июня в истории

8 июня 1783 года началось самое масштабное из известных в истории вулканических извержений. Взорвался вулкан Лаки в Исландии.

Вулкан Лаки в Исландии
Фото: Juhász Péter

Он извергался до февраля 1784 года. Лава выходила из щелей 130 кратеров. На поверхность вылилось 14 кубических километров базальтовой лавы, ею затопило площадь в 565 квадратных км. В воздух поднялся пепел, который засыпал большую часть Исландии. А по всему северному полушарию средняя температура воздуха упала на 1°C. По оценкам историков, в результате извержения погибли около 10 тысяч человек – от пятой части до четверти населения Исландии. Еще одним следствием извержения стал серный туман, накрывший Европу из-за выброса диоксида серы во время извержения. Из-за него зафиксированы тысячи смертей как в 1783 году, так и зимой 1784 года.

8 июня 1869 года запатентовали первый в мире пылесос – «Whirlwind». Изобретение принадлежит американцу Айвзу Макгаффни.

Первый пылесос в мире
Фото: en.wikipedia.org

Система была механизирована и приводилась в движение вручную. Сверху была ручка, которую ременный привод соединял с вентилятором. Это создавало определенные трудности из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать конструкцию по комнате. Был у первого пылесоса и плюс – конструкция была достаточно легкой. После получения патента Макгаффни представил свое изобретение на выставке в Чикаго. Впоследствии основал компанию American Carpet Cleaning Company, наладил производство и начал продавать пылесосы по 25 долларов за штуку (на тот момент это была солидная сумма). Со временем компания Hoover, взяв за основу идею Макгаффни, усовершенствовала ее и создала первый электрический пылесос. Такие устройства уже начали продавать подороже – по 60 долларов.

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    • 8 июня 1920 года родился летчик-ас Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза, чье имя носит Национальный университет воздушных сил в Харькове.

    Летчик Иван Кожедуб
    Фото: istpravda.com.ua

    Кожедуб был родом из Сумщины, однако часть его жизни связана с Харьковской областью. Здесь в 1941 году он окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков и остался работать в ней инструктором. До 1943 года вместе с курсантами находился в Казахстане в эвакуации, постоянно подавая просьбы отправить его на фронт. Это произошло весной 1943-го. А 6 июля этого же года Кожедуб во время битвы на Курской дуге сбил первый немецкий самолет — бомбардировщик Ju 87. Среди самолетов, сбитых во время Второй мировой Иваном Кожедубом, — истребители (Bf 109, Fw 190), бомбардировщики (Ju 87, He 111), штурмовики (Hs 129). 15 февраля 1945 года в воздушном бою над Франкфуртом-на-Одере Кожедуб впервые в истории сбил реактивный истребитель – Me 262. Самого летчика не сбивали ни разу. Иван Кожедуб – один из трех трижды Героев Советского Союза за все время существования этой награды.

    8 июня 1924 года англичане Джордж Меллори и Эндрю Ирвин начали восхождение из базового лагеря на вершину Эвереста.

    Альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Меллори
    Фото: istpravda.com.ua

    Это восхождение завершилось трагически – альпинисты погибли. Однако при этом оставили навсегда открытым вопрос, покорили ли они все же вершину первыми в истории, или так и не достигли ее. Сейчас официально первыми покорителями высшей точки планеты признаны новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг, которые достигли вершины спустя 30 лет после восхождения Меллори и Ирвина — 29 мая 1953 года.

    8 июня 1949 года впервые опубликован культовый роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».

    Первое издание "1984" Оруэлла
    Обложка первого издания романа «1984». Фото: Brown University Library

    Книга является одним из наиболее цитируемых литературных произведений при обсуждении вопросов тоталитарных обществ, свободы воли и слова, границ личного, которые нельзя переходить даже ради «общественного интереса» и т.д. Цитаты из нее часто известны даже тем, кто не знает их источник: «Старший Брат следит за тобой»; «Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила»; «Цель пыток – пытки. Цель власти – власть» и т.д.

    Роман переведен на 62 языка. В 2009-м газета «Times» признало этот роман важнейшей книгой, опубликованной за последние 60 лет. Также «1984» занимает второе место в рейтинге 100 лучших книг всех времен журнала «Newsweek». В 1953-м году по роману создали радиоспектакль, а в 1956-м и 1984-м годах сняли одноименные фильмы.

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    • 8 июня 1995 года в Украине был заключен Конституционный договор между Президентом (в то время Леонидом Кучмой) и Верховной Радой (во главе со спикером Александром Морозом). Договор стал компромиссом на фоне углубляющегося политического кризиса. Его подписанию предшествовал ряд враждебных взаимных шагов, предпринятых ВР и Президентом. Так, Президент стремился получить всю полноту исполнительной власти, ВР – иметь влияние на решение экономических вопросов и руководство регионами. Острая фаза противостояния началась с принятием в середине мая 1995-го ВР закона «О государственной власти и местном самоуправлении в Украине». Хотя дальнейшая попытка внесения изменений в существующую Конституцию провалилась (не набралось две трети голосов), но этого было достаточно для того, чтобы Президент сделал свой шаг. Он 31 мая объявил указ о проведении опроса общественного мнения по поводу доверия граждан Украины Президенту и Верховной Раде. Это был сильный удар по ВР, ведь рейтинг доверия к ней был низким. После обмена еще несколькими «любезностями» депутатам все же пришлось «дать заднюю». По результатам подписанного Конституционного договора Кучма получил право назначать руководство регионов, состав Кабинета Министров и премьер-министра. При этом новая Конституция Украины должна была быть принята в срок не позднее одного года со дня подписания договора. Это требование в результате привело к знаменитой «Конституционной ночи» в 1996-м.

    Церковный праздник 8 июня

    8 июня христиане чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Карп был учеником и спутником святого апостола Павла. Зная Карпа как человека добродетельного апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской. Апостол Карп ходил с проповедью Евангелия на остров Крит. Умер мирно в Берии (по другим источникам принял мученическую кончину во времена гонений императора Нерона). Святой апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума и был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея.

    Народные приметы

    Если 8 июня много комаров, то последние дни месяца будут теплыми.

    Если раки выходят на берег – погода ухудшится.

    Если много кузнечиков – жди засухи.

    Что нельзя делать 8 июня

    Нельзя ходить к водоемам и купаться в них.

    Следует избегать воды.

    Нельзя убирать после заката.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня 1783 года началось самое крупное извержение вулкана в мире. В 1869-м запатентован пылесос, в 1949-м опубликован роман Оруэлла «1984». А в 1995-м в Украине Верховная Рада и Президент заключили Конституционный договор".