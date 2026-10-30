РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту

Днем 30 октября аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении врага на Харьковщине.

По данным осинтеров, оккупанты имели успех вблизи села Гранов Дергачевской громады.

Отметим, что этот населенный пункт расположен в приграничье на севере региона. Рядом – Казачья Лопань и село Шевченко.

Напомним, в июне спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщал, что российские войска присутствуют в приграничном селе Гранов и «пытаются залезть и закрепиться» в Казачьей Лопани. ВС РФ пытаются открыть новое вклинение к северу от Харькова – так оценивал Трегубов ситуацию возле границы.