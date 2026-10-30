Live
  • Сб 31.10.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту

Фронт 16:21   30.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту Карта DeepState

Днем 30 октября аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении врага на Харьковщине.

По данным осинтеров, оккупанты имели успех вблизи села Гранов Дергачевской громады.

Отметим, что этот населенный пункт расположен в приграничье на севере региона. Рядом – Казачья Лопань и село Шевченко.

Напомним, в июне спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщал, что российские войска присутствуют в приграничном селе Гранов и «пытаются залезть и закрепиться» в Казачьей Лопани. ВС РФ пытаются открыть новое вклинение к северу от Харькова – так оценивал Трегубов ситуацию возле границы.

Читайте также: Утренние удары по Харькову, «прилеты» в области: чем била РФ, последствия

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Прилетело по «Дафи», отопительный сезон стартовал – итоги 30 октября
Прилетело по «Дафи», отопительный сезон стартовал – итоги 30 октября
30.10.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 30 октября: удар по ТЦ, отопительный можно начинать
Новости Харькова — главное 30 октября: удар по ТЦ, отопительный можно начинать
30.10.2026, 22:10
Мэрия Харькова обратилась в Офис ООН-Хабитат за помощью в восстановлении
Мэрия Харькова обратилась в Офис ООН-Хабитат за помощью в восстановлении
30.10.2026, 18:43
ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)
ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)
30.10.2026, 12:36
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту
30.10.2026, 16:21
Часть трамваев и троллейбусов в Харькове изменит маршрут в субботу
Часть трамваев и троллейбусов в Харькове изменит маршрут в субботу
30.10.2026, 19:08

Новости по теме:

30.10.2026
На Купянщине сутки прошли без боев: что было на севере, сообщил Генштаб
30.10.2026
Украина возобновила обстрелы российских НПЗ: сильный пожар в Самарской области
29.10.2026
Пленный оккупант эвакуировал тело погибшего украинского воина на Харьковщине
29.10.2026
Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение
29.10.2026
Интенсивнее бои на севере: как прошли сутки на фронте Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 16:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 октября аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении врага на Харьковщине.".