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На Купянщине сутки прошли без боев: что было на севере, сообщил Генштаб

Украина 08:15   30.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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На Купянщине сутки прошли без боев: что было на севере, сообщил Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток в Харьковской области было семь боев, пишет Генштаб ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Старицы, Избицкого, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей.

На Купянском – активность врага не зафиксирована, сутки прошли без атак.

«За прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 82 авиационных удара, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9576 дронов-камикадзе и совершили 2478 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 42 с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в Харьковской области было семь боев, пишет Генштаб ВСУ. ".