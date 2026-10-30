На Купянщине сутки прошли без боев: что было на севере, сообщил Генштаб

В течение минувших суток в Харьковской области было семь боев, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Старицы, Избицкого, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей.

На Купянском – активность врага не зафиксирована, сутки прошли без атак.

«За прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 82 авиационных удара, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9576 дронов-камикадзе и совершили 2478 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 42 с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага: