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Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар

Происшествия 07:15   30.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар

Россияне ударили по Харькову в пятницу, 30 октября, около 04:35.

Дополнено в 07:15. О еще одном ударе по Основянскому району Терехов сообщил в 07:15.

Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил: оккупанты выпустили реактивный беспилотник. Удар пришелся по Основянскому району. Также стало известно, что на месте «прилета» начался пожар. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Последствия выясняем», – добавил Терехов.

По состоянию на 07:13 над Харьковом продолжают кружить российские беспилотники. Их фиксируют в разных частях Харькова, а мониторинговые ТГ-каналы призывают жителей оставаться в укрытиях.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Харькову в пятницу, 30 октября, около 04:35.".