Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар
Россияне ударили по Харькову в пятницу, 30 октября, около 04:35.
Дополнено в 07:15. О еще одном ударе по Основянскому району Терехов сообщил в 07:15.
Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил: оккупанты выпустили реактивный беспилотник. Удар пришелся по Основянскому району. Также стало известно, что на месте «прилета» начался пожар. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
«Последствия выясняем», – добавил Терехов.
По состоянию на 07:13 над Харьковом продолжают кружить российские беспилотники. Их фиксируют в разных частях Харькова, а мониторинговые ТГ-каналы призывают жителей оставаться в укрытиях.