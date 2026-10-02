Как выживает Харьковщина после отмены маршрутов электричек

В сентябре Укрзалізниця отменила ряд электричек, объединявших Харьков с Изюмом, Лозовой, Златополем, Берестином, Люботином. В некоторые населенные пункты поезда теперь не едут совсем, в другие сократилось количество рейсов. Также исчезли некоторые внутренние рейсы между райцентрами. Пассажирам предложили воспользоваться альтернативными автобусными маршрутами. МГ «Объектив» исследовала, какая ситуация с перевозками на Харьковщине и удалось ли оперативно заменить железнодорожные маршруты.

Критическая ситуация с локомотивами

Отменяя одну за другой электрички на Харьковщине, Укрзалізниця объясняла это разными причинами. К примеру, поезда в Лозовую отменяли неоднократно – после «прилетов» по ​​местному вокзалу. Сообщения с Изюмом завершили после удара «шахеда» по электричке. Массовую отмену поездов с 17 и 18 сентября объяснили вообще экономическими причинами. А именно – необходимостью избежать дальнейшего роста убыточности пригородных пассажирских перевозок и оптимизировать расходы.

Очевидно, что ключевым фактором, повлиявшим на существенное сокращение пригородных железнодорожных перевозок, стали массированные российские атаки. По оценке главы правления АО «Укрзализныця» Александра Перцовского, в последнее время россияне устроили настоящее сафари на украинские поезда. В первую очередь целят по локомотивам. С начала полномасштабной войны российские удары повредили или уничтожили 533 локомотива УЗ и еще 75 локомотивов частных промышленных предприятий, проинформировала пресс-служба компании-перевозчика. Ситуация стала настолько критичной, что Кабмин временно разрешил предприятию покупать и арендовать подержанные локомотивы без обычных процедур публичных и упрощенных закупок. Об этом говорится в постановлении от 28 сентября 2026 года, обнародованном на Правительственном портале.

Атакуют россияне не только подвижной состав, но и инфраструктуру железной дороги, в том числе – пассажирскую. Так, на Харьковщине только в последнее время россияне нанесли мощные удары по двум вокзалам: в Берестине и Лозовой.

Оформление официальных автобусных маршрутов затянется надолго

Отмена электричек, двигавшихся вглубь Харьковщины, разве что для пассажиров стали новостью – местные власти и перевозчики узнали такие планы раньше.

За неделю до отмены электричек через Берестин звонил по телефону местный представитель Укрзалізниці, рассказал МГ «Объектив» перевозчик Александр Штепа.

«Сказал, что нужны маршруты из Берестина на ж/д вокзал Кегичевки и на вокзал Сахновщины, что передаст мой номер на Киев. Но и по сей день ничего нет. Надо коммерческие дела урегулировать, просчитать стоимость билетов – и готов работать. Но они (Укрзалізниця – ред.) исчезли», — говорит перевозчик.

Если заключить договор, то автобусы, которые будут довозить людей до железнодорожного сообщения, будут обозначены как выполняющие нерегулярные перевозки. Но в скорейшее решение этого вопроса перевозчик не верит.

«Если делать официальную перевозку, это очень надолго затянется. Это маршрут, выходящий за пределы громады. Поэтому его внедряют на конкурсной основе через область (ХОВА – ред.). И я считаю, что это будет неинтересно ни одному перевозчику», — честно отметил Александр Штепа.

Так что на тех направлениях, где перевозки нужны, но маршруты законным образом не согласованы, работают только нелегальные перевозчики. Это, естественно, заставляет сомневаться в безопасности перевозок. Кроме того, нелегалы ​​не платят налоги.

Значительная проблема для пассажиров — и цена билетов на автобусы, она существенно выше, если сравнивать с электричками. Так, у официального перевозчика билет из Харькова в Берестин стоит 280 гривен, на электричку – 31 гривна.

Билет на автобус из Зачепиловки в Харьков – 300 гривен, и железнодорожной альтернативы этому маршруту уже нет (в Зачепиловку из Харькова электричка больше не доходит). Добраться из Харькова до Сахновщины автобусом можно за 400 гривен. На пенсию не наездишься, говорят жители области.

Вопрос автобусных маршрутов, которые должны были заменить электрички, застрял в министерстве

«В сети автобусных маршрутов маршрут Берестин – Лозовая по состоянию в настоящее время отсутствует. То есть этот маршрут новый и требует открытия. Указанный Порядок предусматривает процедуру открытия нового маршрута на соответствующем модуле Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте (ЕКИС). Однако сейчас соответствующий модуль ЕКИС не функционирует, что делает невозможным открытие новых маршрутов, внесение изменений в паспорта существующих маршрутов, а также оформление электронных паспортов маршрутов по результатам проведенных конкурсов. Проблема сегодня – в министерстве. Потому что все маршруты раньше делали на бумагах, а сегодня – в электронном кабинете. Электронный кабинет обещали на 1 сентября – и так ничего не сделало министерство. Поэтому объявить автобусные маршруты Лозова-Берестина на сегодня нет возможности», — объясняет МГ «Объектив» Лозовской городской голова Сергей Зеленский.

Еще одна веская причина, почему до сих пор не внедрили маршрут из Лозовой в Берестин – состояние дорог.

«На Харьков 160 км ехать – и там нормальная дорога. А на Берестин, Сахновщину – 100 км, и там дорога убитая. Там автобусы просто не пойдут. А если пойдут, то они будут добираться три часа – не меньше – из-за ужасного состояния дорог», – говорит мэр Лозовой.

Несмотря на войну, пассажиропоток из Лозовой в Харьков не уменьшился, просто люди перешли на побочные транспортные средства или полуофициальные маршруты. Теперь прямой билет Лозова-Харьков на автобусе стоит 400 гривен.

Трансфер пассажиров на автобусах до вокзала есть только на поездах в Киев и Львов

Что касается внутренних перевозок по Лозовской громаде, то там дополнительно поставили автобусные маршруты к электричкам, которые двигаются в направлении Лозовой, но не доходят до города из-за ситуации безопасности. В настоящее время билет на автобус из Лозовой до места, где пассажиров берет электричка, стоит 40 гривен.

«Замминистра пообещал, что разработают пакет с условиями продажи билета. Предположим, они продают билеты на маршрут Харьков-Лозовая, хотя электричка доходит только до Герсевановки или Краснопавловки. Оттуда будут автобусами довозить людей в Лозовую, и это войдет в стоимость билета. В Киеве это все еще согласовывают», – рассказал мэр Лозовой.

Такую схему – с довозом пассажиров автобусами до железной дороги – уже применили на поездах Лозовая-Киев и Лозовая-Львов.

«Из Лозовой будут вывозить автобусами на средства Укрзалізниці, и это входит в стоимость билета. Мы с замминистра отработали за 10 дней дорожную карту, и в виде эксперимента сейчас применили уже практически. К слову, прямо из Лозовой во Львов или Киев билет стоит около 500 гривен», — рассказал Зеленский.

Перевозчики страдают из-за плохих дорог и дефицита водителей

Пока руководство Укрзалізниці уверяет: полностью без железнодорожного сообщения прифронтовые регионы не оставят. Но тенденция к сокращению пригородных маршрутов выглядит стойкой. И рассчитывать, что автоперевозчики смогут полностью компенсировать нехватку электричек, не приходится – по ряду причин.

Первая – многие автотранспортные предприятия, как и Укрзалізниця, пережили атаки РФ. Сократился автопарк из-за повреждений автобусов, разрушены гаражи.

Вторая – качество дорог, точнее его отсутствие.

«Дорога Берестин – Харьков? Чтобы улучшить официальную дорогу, там у нас есть подъем на гору, за рекой, мы брали своих слесарей, свою машину и засыпали ямы, чтобы наши автобусы выехали на гору. Это центральная дорога в таком состоянии. И не только она. Наши автобусы не могут выехать из Берестина на Харьков по центральной дороге. Они объезжают через села, чтобы по основной дороге не ехать, потому что там не проедешь. Отсутствует направление в любую сторону Берестинского района, кроме села Березовка, где глава за свой счет отремонтировал дорогу», — горячо рассказывает Александр Штепа.

Третья причина, по которой автобусы не являются панацеей, – это нехватка водителей. Многие сотрудники автотранспортных предприятий мобилизованы. Перевозчики признаются: дефицит кадров таков, что некоторые начальники небольших транспортных компаний сами садятся за руль, чтобы довезти пассажиров.

«Так, чтобы ребята могли работать с учетом режима работы и отдыха, то не хватает водителей. И не только из-за мобилизации, но из-за того, что специалистов с категорией D (водительская категория, позволяющая управлять автобусами – ред.) сейчас нет. Они здесь (в Берестинской громаде – ред.) работают в Нефтегазе (одно из предприятий с бронированием – ред.), и, конечно же, в армии. Но, несмотря на это, пенсионеров я не беру – потому что мои автобусы же людей возят, а вдруг пожилому водителю за рулем станет плохо», — говорит о своей компании берестинский перевозчик.

Решение кадровой проблемы он видит для того, чтобы бронировать водителей и платить высокую зарплату – тогда и работники найдутся. Но в корне всю ситуацию в транспортной сфере это не изменит.

Сейчас она складывается так, что вынужденная отмена Укрзалізницей электричек, до сих пор не согласованные и не запущенные маршруты легальных перевозчиков и высокая стоимость билета на автобусы фактически изолируют рядовых жителей, живущих в отдаленных районах области.