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Пожары в городе на Харьковщине – россияне дважды ударили реактивными шахедами

Происшествия 19:43   25.09.2026
Оксана Якушко
Пожары в городе на Харьковщине – россияне дважды ударили реактивными шахедами

В городе Лозовая россияне дважды атаковали гражданские объекты, из-за чего вспыхнули пожары, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

25 сентября оккупанты атаковали Лозовую реактивными шахедами. Россияне попали по гражданскому предприятию и частной усадьбе.

В результате ударов вспыхнули два пожара: загорелась крыша складского здания и конструктивные элементы разрушенного взрывом жилого дома общей площадью 140 м ₂.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Как писала ранее МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в последнее время большинство попаданий в городе приходится на Киевский район, Пятихатки и Жуковского.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 19:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая россияне дважды атаковали гражданские объекты, из-за чего вспыхнули пожары, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".