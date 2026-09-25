Пожары в городе на Харьковщине – россияне дважды ударили реактивными шахедами

В городе Лозовая россияне дважды атаковали гражданские объекты, из-за чего вспыхнули пожары, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

25 сентября оккупанты атаковали Лозовую реактивными шахедами. Россияне попали по гражданскому предприятию и частной усадьбе.

В результате ударов вспыхнули два пожара: загорелась крыша складского здания и конструктивные элементы разрушенного взрывом жилого дома общей площадью 140 м ₂.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Как писала ранее МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в последнее время большинство попаданий в городе приходится на Киевский район, Пятихатки и Жуковского.