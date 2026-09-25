Армия РФ атаковала Чугуев: горело предприятие (фото)

25 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев.

«В результате обстрела возник пожар на крыше административного здания авторемонтного предприятия. Площадь пожара составила 300 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, около 13:00 мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что менее часа назад враг ударил по одному из микрорайонов города. Под обстрелом оказалось гражданское предприятие. Повреждены крыши построек, окна и несколько единиц транспорта, писала Минаева.