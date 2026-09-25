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Армия РФ атаковала Чугуев: горело предприятие (фото)

Происшествия 16:05   25.09.2026
Виктория Яковенко
Армия РФ атаковала Чугуев: горело предприятие (фото)

25 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев.

«В результате обстрела возник пожар на крыше административного здания авторемонтного предприятия. Площадь пожара составила 300 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

Напомним, около 13:00 мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что менее часа назад враг ударил по одному из микрорайонов города. Под обстрелом оказалось гражданское предприятие. Повреждены крыши построек, окна и несколько единиц транспорта, писала Минаева.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 16:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев.".