Под обстрелом: в Дергачах планируют ремонт шести домов за 40 миллионов — ХАЦ

Шесть договоров на ремонт многоквартирных домов в Дергачах, который постоянно находится под обстрелом, заключены в 2026 году. Общая стоимость работ – 40 миллионов гривен, но финансирование еще не выделено.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, анализируя сайт Prozorro. В ХАЦ акцентируют на том, что ориентировочно в 20 километрах от Дергачей продолжаются боевые действия, город постоянно находится под обстрелами.

По данным антикоррупционеров, на восстановление домов, ремонт которых запланировала Харьковская областная администрация, по состоянию на данный момент денег нет. Дергачевская городская военная администрация планирует завершить работы в этом году.

Так, Департамент капстроительства ХОВА заключил соглашение с ООО «Атлант Строй Партнер» на проведение ремонтных работ в доме по ул. Сумской Шлях, 178 стоимостью 17,2 миллиона гривен. В документах указано, что почти все средства планируется получить в следующем году.

Десять миллионов гривен планируют потратить на восстановление дома №17 на улице Центральной. Подрядчиком стало ООО «ТТ 2006».

«Именно эта компания занималась ремонтом подвала в Писаревской гимназии Золочевской общины. Ранее ХАЦ отмечал, что при проведении ремонта в этой школе цены на материалы были завышены в разы. Кроме того, фактически после завершения работ в Писаревке уже не осталось детей из-за опасности», — говорят в ХАЦ.

В соглашении говорится, что на финансирование работ рассчитывают в следующем году.

ООО «Атлант Строй Партнер» получил еще один подряд. Речь идет о 9,2 млн грн на восстановление дома по адресу: площадь Победы, 5а. На 2026 год запланировано только проведение демонтажных работ. Получить финансирование на ремонт дома надеются в 2027 году.

Запланированы работы и в многоквартирном доме по ул. Сумской Шлях, 176. Стоимость работ оценили в 3,82 млн грн. Тендер проводил Дергачевский горсовет, а подряд получило ФЛП Кузнецова Ирина Владимировна. При этом контактный телефон, указанный в тендерной документации, ранее указывала сотрудница КП «Харьковжилстрой» Алина Скрепка. В проекте договора отмечено, что работы должны быть завершены до конца 2026 года.

Горсовет заключил еще два соглашения. ООО «Вертикаль-Буд Харьков» получило два соглашения:

на сумму 2,23 млн. грн — на ремонт дома по ул. Центральной, 25,

1,6 млн грн — для ремонта многоквартиного дома по ул. Центральной, 22. Работы должны быть выполнены в 2026 году.

Что касается цен, то стоит отметить, что ООО «Вертикаль-Буд Харьков» планирует устанавливать окна дешевле, чем другие подрядчики — по 5600 грн за кв.м. В тендерах областного департамента стоимость металлопластикового окон на тысячу гривен за квадрат дороже.

Для ремонта дома по пл. Победы, 5А, запланировали использовать профнастил НС-44 по 700 грн за кв.м.

Цены в смете:

Хотя рыночная цена подобного профнастила более чем на 50% меньше.

Рыночная цена на профнастил:

Смесь ЦПС прописали по 7 грн/кг, хотя сейчас цены по 6 грн/кг.

Но следует отметить, что работы запланированы на следующий год и предусмотреть цены сложно. Не исключено, что сметную документацию придется переделывать.

«Главный вопрос — о целесообразности затрат на ремонт в прифронтовой Дергачевской общине. Ориентировочно в 20 км от Дергачей продолжаются боевые действия, город постоянно находится под обстрелами», — говорят в ХАЦ.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал публикацию ХАЦ о реконструкции здания бывшего интерната под социальное жилье для переселенцев. Средняя стоимость одной квартиры в реконструированном здании составит более 5,3 миллиона гривен или 120,4 тысячи долларов.