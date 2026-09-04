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Квартиры для ВПЛ в Змиеве по $120 тысяч: Синегубов ответил на публикацию ХАЦ

Общество 22:21   04.09.2026
Елена Нагорная
Квартиры для ВПЛ в Змиеве по $120 тысяч: Синегубов ответил на публикацию ХАЦ Фото: media-zmiev.net.ua/

Реконструкция здания бывшего интерната под социальное жилье для переселенцев в Змиеве соответствует действующей госпрограмме и постановлениям правительства. Государство не предусматривает выделение средств на выкуп для ВПЛ квартир на вторичном рынке или в новостройках, подчеркнул начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив».

Ранее в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что департамент капитального строительства ХОВА заключил соглашение с ООО «Жилстрой-3» на реконструкцию интерната в Змиеве стоимостью 387 миллионов гривен за средства госбюджета. В здании планируют обустроить 36 квартир для 222 переселенцев, а также построить противорадиационное укрытие стоимостью 105 миллионов гривен (входит в общую смету).

«Сами авторы проекта отметили, что средняя стоимость одной квартиры в реконструированном здании составит более 5,3 миллиона гривен или 120,4 тысячи долларов. По состоянию на данный момент нам не удалось найти на сайте OLX ни одного объекта недвижимости в Змиеве (дома или квартиры) за 5 миллионов гривен. Самый дорогой объект — жилой дом площадью почти 200 квадратных метров стоимостью 4,25 миллиона. Стоимость квартир в этом городе не превышает 1,3 миллиона», — подчеркнули в ХАЦ.

Комментируя эту публикацию, Синегубов подчеркнул, что областные власти работают исключительно в рамках целевых программ Министерства развития громад и территорий, предусматривающих именно реконструкцию существующих помещений под жилье для ВПЛ.

«Не Антикоррупционному центру определять, что мы должны строить, что нет, это первое. И не ему определять целесообразность. Это определять тем людям, которые несут прямую ответственность прежде всего перед людьми. Есть программы министерства, есть политика министерства. И программы, и постановление правительства прописано относительно реконструкции помещений, зданий под жилье. Мы можем с вами сколько угодно ждать средств на покупку жилья, которое построил, например, Жилстрой-1 в городе Харькове. Которое там фактически пустое стоит, даже если метр дешевле. И они уже есть, но мы можем ждать этого год, два, пять, десять лет», — подчеркнул Синегубов.

Он пояснил, что государство просто не предусматривает выделение средств на выкуп для ВПЛ квартир в новостройках и на вторичке.

«Мы можем с вами манипулировать, играть, сравнивать цены, что вот квартира, она дешевле. А квартира в Старом Салтове, она еще дешевле. На Салтовке еще дешевле, давайте соответственно покупать там, а не строить новое. Ну, окей, это можно, но давайте тогда ждать этих средств. Средств на это направление нет. Средства министерство определило — реконструкция существующих помещений под жилье для ВПЛ», — добавил Синегубов.

Начальник ХОВА отметил, что в прошлом году субвенцию на жилье для ВПЛ не удалось использовать из-за бюрократических ограничений — тогда постановление позволяло реконструировать только объекты государственной формы собственности, которых в необходимом формате в области не было. После обращений ОВА правительство разрешило привлекать помещения коммунальной собственности, что и позволило запустить проект в Змиеве.

«Вот это помещение там — это коммунальная форма собственности, у нас есть разработанный проект, он уже был разработан давно, он актуализирован. Поэтому под действующую сегодня программу министерства этот проект подходит», — подытожил начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 22:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство не предусматривает выделение средств на выкуп для ВПЛ квартир на вторичном рынке или в новостройках.".