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Ботулизм после «уколов красоты»: харьковчанку выписали спустя 16 дней лечения

Общество 21:18   04.09.2026
Елена Нагорная
Ботулизм после «уколов красоты»: харьковчанку выписали спустя 16 дней лечения Фото: ХГС

В Харькове медики выписали из больницы пациентку, заболевшую ятрогенным ботулизмом после инъекций ботулотоксина в лицо и шею. Стационарное лечение продолжалось 16 дней.

Первые симптомы болезни у харьковчанки появились через два дня после косметологической процедуры, однако за помощью она обратилась только через десять дней, сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Женщину госпитализировали в Областной клинический центр инфекционных и социально значимых болезней, где она находилась в реанимации. После введения ботулинического анатоксина состояние пациентки стабилизировалось, впоследствии ее перевели в обычное инфекционное отделение, а затем выписали.

Специалисты отмечают, что основными причинами подобных осложнений являются нарушение техники введения препарата, превышение дозировки или использование фальсификата.

«Этот случай еще раз показывает: даже привычная косметологическая процедура является медицинским вмешательством и, как любое вмешательство, может иметь осложнения. Важно помнить, что ботулотоксин — это биологически активный препарат с очень мощным действием. Важны все детали: происхождение препарата, его доза, условия хранения и разведения, техника введения и, конечно, квалификация специалиста. Если используется сертифицированный препарат и соблюдена технология его введения, риск осложнений минимален. Но полностью исключить его невозможно», — подчеркнула генеральный директор Центра Любовь Махота.

Медики предостерегают: если после ботулинотерапии возникают нарастающая слабость, двоение в глазах, опущение век, нарушение глотания, речи или дыхания, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 21:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове медики выписали из больницы пациентку, заболевшую ятрогенным ботулизмом после инъекций ботулотоксина в лицо и шею.".