Косметолога в Харькове подозревают в убийстве клиентки: что выяснило следствие

33-летняя харьковская косметолог получила подозрение в убийстве клиентки по неосторожности. По данным следствия, женщина превысила рекомендуемую концентрацию препарата.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 16 марта клиентка пришла в салон на косметологическую хирургическую процедуру, проводимую с применением местной анестезии.

По данным правоохранителей, косметолог не определила массу тела и не произвела расчет дозы анестетика – проведение процедуры начала без каких-либо специальных лабораторных исследований. Кроме того, установлено, что фигурантка не имела законченного медобразования и разрешения на проведение анестезии.

«Подозреваемая ввела клиентке в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе по меньшей мере в 15 раз. При введении местной анестезии клиентка начала жаловаться косметологу на ухудшение состояния здоровья. Однако фигурантка не обратила на это внимание, продолжила введение анестетика и вышла из кабинета примерно на 10-15 минут», — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что клиентка кричала, задыхалась, у нее начались галлюцинации и судороги. Лишь после того, как пациентка упала в обморок, ей начали вводить противоаллергические препараты.

«Только впоследствии клиентке вызвали скорую. По дороге в больницу потерпевшая умерла. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком», — отметили правоохранители.

Если вину косметолога докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.