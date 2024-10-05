Live
  • Сб 05.10.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Косметолога в Харькове подозревают в убийстве клиентки: что выяснило следствие

Общество 12:00   05.10.2024
Виктория Яковенко
Косметолога в Харькове подозревают в убийстве клиентки: что выяснило следствие Фото: Харьковская областная прокуратура

33-летняя харьковская косметолог получила подозрение в убийстве клиентки по неосторожности. По данным следствия, женщина превысила рекомендуемую концентрацию препарата.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 16 марта клиентка пришла в салон на косметологическую хирургическую процедуру, проводимую с применением местной анестезии.

По данным правоохранителей, косметолог не определила массу тела и не произвела расчет дозы анестетика – проведение процедуры начала без каких-либо специальных лабораторных исследований. Кроме того, установлено, что фигурантка не имела законченного медобразования и разрешения на проведение анестезии.

«Подозреваемая ввела клиентке в короткий промежуток времени около 20 инъекций, чем превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе по меньшей мере в 15 раз. При введении местной анестезии клиентка начала жаловаться косметологу на ухудшение состояния здоровья. Однако фигурантка не обратила на это внимание, продолжила введение анестетика и вышла из кабинета примерно на 10-15 минут», — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что клиентка кричала, задыхалась, у нее начались галлюцинации и судороги. Лишь после того, как пациентка упала в обморок, ей начали вводить противоаллергические препараты.

«Только впоследствии клиентке вызвали скорую. По дороге в больницу потерпевшая умерла. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком», — отметили правоохранители.

Если вину косметолога докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Двух женщин в Харькове подозревают в убийстве мужчин: подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара
Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара
03.10.2024, 19:06
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
04.10.2024, 11:29
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
02.10.2024, 23:00
Косметолога в Харькове подозревают в убийстве клиентки: что выяснило следствие
Косметолога в Харькове подозревают в убийстве клиентки: что выяснило следствие
05.10.2024, 12:00
Новости Харькова – главное за 5.10: годовщина трагедии, подозрение косметологу
Новости Харькова – главное за 5.10: годовщина трагедии, подозрение косметологу
05.10.2024, 12:03
Авиаудар по Харькову, более 20 атак в области: данные Генштаба на утро
Авиаудар по Харькову, более 20 атак в области: данные Генштаба на утро
05.10.2024, 08:22

Новости по теме:


Вы читали новость: «Косметолога в Харькове подозревают в убийстве клиентки: что выяснило следствие»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 12:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летняя харьковская косметолог получила подозрение в убийстве клиентки по неосторожности. По данным следствия, женщина превысила рекомендуемую концентрацию препарата.".