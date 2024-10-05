Косметологиню у Харкові підозрюють у вбивстві клієнтки: що з’ясувало слідство

33-річна харківська косметологиня отримала підозру у вбивстві клієнтки з необережності. За даними слідства, жінка перевищила рекомендовану концентрацію препарату.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 16 березня клієнтка прийшла до салону на косметологічну хірургічну процедуру, яка проводиться із застосуванням місцевої анестезії.

За даними правоохоронців, косметологиня не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика – проведення процедури почала без жодних спеціальних лабораторних досліджень. Крім цього, встановлено, що фігурантка не мала закінченої медосвіти та дозволу на проведення анестезії.

«Підозрювана ввела клієнтці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів. Під час введення місцевої анестезії клієнтка почала скаржитись косметологині на погіршення стану здоровʼя. Проте фігурантка не звернула на це увагу, продовжила введення анестетику та вийшла з кабінету приблизно на 10-15 хвилин», – додали в прокуратурі.

Зазначається, що клієнтка кричала, задихалася, в неї почались галюцинації та судоми. Лише після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй почали вводити протиалергійні препарати.

«Лише згодом клієнтці викликали «швидку». Дорогою до лікарні потерпіла померла. Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком», – зазначили правоохоронці.

Якщо провину косметологиню докажуть, їй загрожує до 5 років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.