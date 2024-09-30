Live
  • Пн 30.09.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.17
  • EUR 45.95

Двох жінок у Харкові підозрюють у вбивстві чоловіків: подробиці

Суспільство 12:14   30.09.2024
Вікторія Яковенко
Двох жінок у Харкові підозрюють у вбивстві чоловіків: подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові сталося два вбивства. Жертвами стали чоловіки, у їхній смерті підозрюють дружин.

Перша підозрювана – мешканка Новобаварського району. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали 27 вересня о 22:40 від медиків «швидкої», розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Поліцейські встановили, що ввечері між співмешканцями після вживання алкогольних напоїв відбулась сварка, в ході якої 40-річна жінка завдавала удару кухонним ножем в серце чоловіку. Від отриманих поранень він помер», – з’ясували правоохоронці.

Жінку затримали.

Ще один інцидент стався в Салтівському районі. Як встановило слідство, співмешканці пиячили та посварилися. 54-річна жінка завдала 65-річному чоловіку не менше десяти ударів кухонним ножем.

«Щоб уникнути відповідальності, зловмисниця вирішила приховати обставини злочину. Вона поклала знаряддя вбивства – кухонний ніж під руку чоловіку та пішла з місця події. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили жінку у скоєнні злочину», – додали правоохоронці.

Її затримали. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо їхню провину докажуть, фігуранткам загрожує до 15 років тюрми.

Читайте також: Подвійне вбивство на Харківщині: підозрюють чоловіка, який приревнував

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зіткнулася з авто і втекла: водійку шукали у Харкові, вона зізналася сама
Зіткнулася з авто і втекла: водійку шукали у Харкові, вона зізналася сама
30.09.2024, 12:49
Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод – ОТУВ “Харків”
Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод – ОТУВ “Харків”
30.09.2024, 11:58
Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район
Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район
30.09.2024, 08:48
ДСНС: 6 пожеж у Харківській області виникло через обстріли, 71 – в екосистемах
ДСНС: 6 пожеж у Харківській області виникло через обстріли, 71 – в екосистемах
30.09.2024, 09:14
У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці
У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці
16.09.2024, 19:42
Фізрука з Харкова, підозрюваного у зґвалтуванні хлопчиків, відправили в СІЗО
Фізрука з Харкова, підозрюваного у зґвалтуванні хлопчиків, відправили в СІЗО
30.09.2024, 12:33

Новини за темою:


Ви читали новину: «Двох жінок у Харкові підозрюють у вбивстві чоловіків: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталося два вбивства. Жертвами стали чоловіки, у їхній смерті підозрюють дружин.".