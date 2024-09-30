Двох жінок у Харкові підозрюють у вбивстві чоловіків: подробиці

У Харкові сталося два вбивства. Жертвами стали чоловіки, у їхній смерті підозрюють дружин.

Перша підозрювана – мешканка Новобаварського району. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали 27 вересня о 22:40 від медиків «швидкої», розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Поліцейські встановили, що ввечері між співмешканцями після вживання алкогольних напоїв відбулась сварка, в ході якої 40-річна жінка завдавала удару кухонним ножем в серце чоловіку. Від отриманих поранень він помер», – з’ясували правоохоронці.

Жінку затримали.

Ще один інцидент стався в Салтівському районі. Як встановило слідство, співмешканці пиячили та посварилися. 54-річна жінка завдала 65-річному чоловіку не менше десяти ударів кухонним ножем.

«Щоб уникнути відповідальності, зловмисниця вирішила приховати обставини злочину. Вона поклала знаряддя вбивства – кухонний ніж під руку чоловіку та пішла з місця події. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили жінку у скоєнні злочину», – додали правоохоронці.

Її затримали. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо їхню провину докажуть, фігуранткам загрожує до 15 років тюрми.