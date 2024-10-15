У Харкові – дефіцит кадрів: «пустують» традиційно чоловічі місця, вчать жінок

У Харківській області за рік зріс дефіцит кадрів. Не вистачає як професійно-технічних працівників, так і фахівців з вищою освітою.

«Електромонтерів, токарів, слюсарів, водіїв, фрезерувальників, фахівців будівельної сфери, мулярів, штукатурів. Не вистачає інженерів, юристів, навіть не вистачає менеджерів, бухгалтерів на багатьох державних, комунальник підприємствах. Ті професії, які традиційно вважались чоловічими», – повідомив директор Обласного центру зайнятості Олександр Котуков журналісту МГ «Об’єктив».

Однак, зараз жінки активно навчаються на водіїв трамваїв, тролейбусів. Також є групи жінок, які навчаються на трактористів та машиністів, продовжив Котуков.

«Зараз поступово межі чоловічі/жіночі стираються. Сьогодні по Харківській області понад 3,5 тис. вакансій актуальні. Сьогодні якщо брати людей, які звертаються до служби зайнятості за послугами 80% – жінки. Чоловіки здебільшого на фронті, тому їх не вистачає», – додав Котуков.