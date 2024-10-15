У Харкові – дефіцит кадрів: «пустують» традиційно чоловічі місця, вчать жінок
У Харківській області за рік зріс дефіцит кадрів. Не вистачає як професійно-технічних працівників, так і фахівців з вищою освітою.
«Електромонтерів, токарів, слюсарів, водіїв, фрезерувальників, фахівців будівельної сфери, мулярів, штукатурів. Не вистачає інженерів, юристів, навіть не вистачає менеджерів, бухгалтерів на багатьох державних, комунальник підприємствах. Ті професії, які традиційно вважались чоловічими», – повідомив директор Обласного центру зайнятості Олександр Котуков журналісту МГ «Об’єктив».
Однак, зараз жінки активно навчаються на водіїв трамваїв, тролейбусів. Також є групи жінок, які навчаються на трактористів та машиністів, продовжив Котуков.
«Зараз поступово межі чоловічі/жіночі стираються. Сьогодні по Харківській області понад 3,5 тис. вакансій актуальні. Сьогодні якщо брати людей, які звертаються до служби зайнятості за послугами 80% – жінки. Чоловіки здебільшого на фронті, тому їх не вистачає», – додав Котуков.
Читайте також: Терехов заявив про кадровий дефіцит у Харкові: як справляються
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: вакансии, дефицит, кадры, мужчины, робота, служба занятости, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові – дефіцит кадрів: «пустують» традиційно чоловічі місця, вчать жінок»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 13:24;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за рік зріс дефіцит кадрів. Не вистачає як професійно-технічних працівників, так і фахівців з вищою освітою.".