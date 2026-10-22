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Чи є масовий відтік працівників із Києва й України– думка експерта

Суспільство 08:55   22.10.2026
Оксана Якушко
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Чи є масовий відтік працівників із Києва й України– думка експерта Фото: Українська правда

Люди намагаються виїхати зі столиці у безпечні області й за кордон, але масового «ісхода» немає, розповіла МГ «Об’єктив» експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

Велика кількість вакансій на ринку праці столиці не є маркером відтоку кадрів. Адже Київ – це найбільший роботодавець в Україні, де десятки, якщо не сотні тисяч вакансій, пояснює експертка з працевлаштування.

«Є плинність кадрів, яка може виявлятися в тому, що люди не лише виїжджають, а й міняють роботу або її профіль. Звісно, люди намагаються зараз виїхати з Києва у західні регіони, в якісь батьківські хати або навіть за кордон. Різні статистичні дані про це говорять. Але про Великий «ісход» я б не казала, тому що згідно з іншими опитуваннями, люди, які залишаються в Україні, демонструють настрій терпіти, тому що вони це обрали та поки що не бачать інших варіантів, щоб щось міняти. У багатьох з нас є коріннячко, яке не висмикнеш: хтось не може залишити старих батьків, хтось не може перевозити дітей, у когось є якісь ще зобов’язання тут і зараз», – зазначила Тетяна Пашкіна.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди намагаються виїхати зі столиці у безпечні області й за кордон, але масового «ісхода» немає, розповіла МГ «Об’єктив» експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна.".