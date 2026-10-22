Чи є масовий відтік працівників із Києва й України– думка експерта

Люди намагаються виїхати зі столиці у безпечні області й за кордон, але масового «ісхода» немає, розповіла МГ «Об’єктив» експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

Велика кількість вакансій на ринку праці столиці не є маркером відтоку кадрів. Адже Київ – це найбільший роботодавець в Україні, де десятки, якщо не сотні тисяч вакансій, пояснює експертка з працевлаштування.

«Є плинність кадрів, яка може виявлятися в тому, що люди не лише виїжджають, а й міняють роботу або її профіль. Звісно, люди намагаються зараз виїхати з Києва у західні регіони, в якісь батьківські хати або навіть за кордон. Різні статистичні дані про це говорять. Але про Великий «ісход» я б не казала, тому що згідно з іншими опитуваннями, люди, які залишаються в Україні, демонструють настрій терпіти, тому що вони це обрали та поки що не бачать інших варіантів, щоб щось міняти. У багатьох з нас є коріннячко, яке не висмикнеш: хтось не може залишити старих батьків, хтось не може перевозити дітей, у когось є якісь ще зобов’язання тут і зараз», – зазначила Тетяна Пашкіна.