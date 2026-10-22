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Есть ли массовый отток работников из Киева и Украины – мнение эксперта

Общество 08:55   22.10.2026
Оксана Якушко
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Есть ли массовый отток работников из Киева и Украины – мнение эксперта Фото: Украинская правда

Люди действительно пытаются выехать из столицы в безопасные области и за границу, но массового «исхода» нет, рассказала МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Большое количество предложений о работе на рынке труда столицы не является маркером оттока кадров. Ведь Киев – это самый крупный работодатель в Украине, где десятки, если не сотни тысяч вакансий, объясняет эксперт по трудоустройству.

«Есть текучесть кадров, которая может проявляться в том, что люди не только уезжают, но и меняют работу или ее профиль. Конечно, люди пытаются сейчас выехать из Киева в западные регионы, в родительские дома или даже за границу. Различные статистические данные об этом говорят. Но о Великом «исходе» я бы не говорила. Потому что согласно другим опросам, люди, которые остаются в Украине, демонстрируют настроение терпеть, потому что они это выбрали и пока не видят других вариантов, чтобы что-то менять. У многих из нас есть корни, которые не выдернешь: кто-то не может оставить старых родителей, кто-то не может перевозить детей, у кого-то есть какие-то еще обязательства здесь и сейчас», — отметила Татьяна Пашкина.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди действительно пытаются выехать из столицы в безопасные области и за границу, но массового «исхода» нет, рассказала МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.".