Есть ли массовый отток работников из Киева и Украины – мнение эксперта

Люди действительно пытаются выехать из столицы в безопасные области и за границу, но массового «исхода» нет, рассказала МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Большое количество предложений о работе на рынке труда столицы не является маркером оттока кадров. Ведь Киев – это самый крупный работодатель в Украине, где десятки, если не сотни тысяч вакансий, объясняет эксперт по трудоустройству.

«Есть текучесть кадров, которая может проявляться в том, что люди не только уезжают, но и меняют работу или ее профиль. Конечно, люди пытаются сейчас выехать из Киева в западные регионы, в родительские дома или даже за границу. Различные статистические данные об этом говорят. Но о Великом «исходе» я бы не говорила. Потому что согласно другим опросам, люди, которые остаются в Украине, демонстрируют настроение терпеть, потому что они это выбрали и пока не видят других вариантов, чтобы что-то менять. У многих из нас есть корни, которые не выдернешь: кто-то не может оставить старых родителей, кто-то не может перевозить детей, у кого-то есть какие-то еще обязательства здесь и сейчас», — отметила Татьяна Пашкина.