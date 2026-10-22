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Как Терехов повлиял на рынок труда Харькова: объяснение эксперта

Общество 07:35   22.10.2026
Оксана Якушко
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Как Терехов повлиял на рынок труда Харькова: объяснение эксперта

Рынок труда в Харькове стабилизировался, сообщила МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

«Как ни странно, но это так. Мне кажется, что у нас есть определенная диспропорция относительно того, что работодателей вернулось меньше людей. И потому дефицит кадров уже не так ярок, особенно по промышленности. Соответственно, есть множество людей, готовых научиться, чтобы получить работу, и таким образом поддержать то, что есть. Опять же в Харьков стекаются люди из восточных регионов, где не очень хорошо. Традиционно Харьков, Днепр и Киев примут всех», — отметила эксперт по трудоустройству.

По словам Пашкиной, не последнюю роль в том, что ситуация в Харькове стабилизировалась, сыграл мэр города Игорь Терехов.

«Он мне кажется достаточно вдохновенной личностью в плане того, чтобы держать все и делать возможное и для молодежи, и для работающих людей. Поэтому, возможно, еще есть определенный управленческий фактор, когда есть какие-то рычаги влияния и их используют. Поэтому да, есть определенная стабилизация. Это не лучшее время по количеству вакансий, по средней заработной плате, по каким-то предложениям, но Харьков молодец, держится и лучше, чем другие города», — подытожила Татьяна Пашкина.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 07:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рынок труда в Харькове стабилизировался, сообщила МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.".