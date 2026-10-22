Як Терехов вплинув на ринок праці Харкова: пояснення експертки

Ринок праці у Харкові стабілізувався, повідомила МГ «Об’єктив» експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

«Як не дивно, але так. Мені здається, що в нас є певна диспропорція стосовно того, що роботодавців повернулося менше, ніж людей. І тому дефіцит кадрів вже не такий яскравий, особливо по промисловості. Відповідно, є велика кількість людей, готових навчитися, щоб отримати роботу, і таким чином підтримати те, що є. Знов таки, до Харкова стікаються люди зі східних регіонів, де не дуже добре. Традиційно, Харків, Дніпро і Київ приймуть усіх», – зазначила експертка з працевлаштування.

За словами Пашкіної, не останню роль у тому, що ситуація у Харкові стабілізувалася, зіграв мер міста Ігор Терехов.

«Він мені здається досить натхненою особистістю в плані того, щоб тримати все і робити можливе і для молоді, і для людей, що працюють. Тому, можливо, ще є такий певний управлінський фактор, коли є якісь важелі впливу і вони використовуються. Тому, так, є певна стабілізація. Це не найкращий час за кількістю вакансій, по середній заробітній платі, по якихось пропозиціях, але Харків молодець, тримається і краще, ніж інші міста», – підсумувала Тетяна Пашкіна.