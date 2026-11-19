Станом на 19 листопада у Харківській області актуальні 2322 вакансії, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

Бетоняр – 50 000 грн. Головний механік – 40 000 грн. Машиніст автогрейдера – 39 000 грн. Спеціаліст з питань персоналу державної служби – 35 000 грн. Дорожній робітник – 32 000 грн. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування – 30 000 грн. Інженер з підготовки виробництва – 29 000 грн. Оператор одержання полівінілхлоридних композицій – 28 000 грн. Менеджер систем якості – 27 000 грн. Апаратник оброблення зерна – 22 000 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, 19 листопада на Харківщині під ворожий обстріл потрапила аварійно-диспетчерська бригада «Газорозподільних мереж України». Унаслідок атаки поранення отримав водій аварійно-диспетчерської служби.