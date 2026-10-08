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Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій, зарплати до майже 50 тис. грн

Суспільство 13:17   08.10.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій, зарплати до майже 50 тис. грн Фото: ХОВА

Станом на 8 жовтня у Харківській області актуальні 2293 вакансії, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

  1. Водій автотранспортних засобів – 48 500 грн.
  2. Продавець-консультант – 45 000 грн.
  3. Монтажник будівельний – 40 000 грн.
  4. Машиніст автогрейдера – 39 000 грн.
  5. Оператор машинного доїння – 30 000 грн.
  6. Інженер з підготовки виробництва – 29 000 грн.
  7. Головний державний інспектор – 27 800 грн.
  8. Майстер на лісозаготівельних роботах – 26 700 грн.
  9. Електромеханік – 26 000 грн.
  10. Електрик дільниці – 25 000 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, у Харкові організована група перетворила мережу аптек на осередки нелегального продажу кодеїновмісних лікарських засобів, повідомили в обласній прокуратурі. Встановлено, що наркотичні препарати відпускали без обов’язкових рецептів. Наразі справу вже передали до суду, підозрюваних – дев’ятеро.

Читайте також: Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 13:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 8 жовтня у Харківській області актуальні 2293 вакансії, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".