Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій, зарплати до майже 50 тис. грн

Станом на 8 жовтня у Харківській області актуальні 2293 вакансії, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

Водій автотранспортних засобів – 48 500 грн. Продавець-консультант – 45 000 грн. Монтажник будівельний – 40 000 грн. Машиніст автогрейдера – 39 000 грн. Оператор машинного доїння – 30 000 грн. Інженер з підготовки виробництва – 29 000 грн. Головний державний інспектор – 27 800 грн. Майстер на лісозаготівельних роботах – 26 700 грн. Електромеханік – 26 000 грн. Електрик дільниці – 25 000 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, у Харкові організована група перетворила мережу аптек на осередки нелегального продажу кодеїновмісних лікарських засобів, повідомили в обласній прокуратурі. Встановлено, що наркотичні препарати відпускали без обов’язкових рецептів. Наразі справу вже передали до суду, підозрюваних – дев’ятеро.