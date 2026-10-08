Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты почти до 50 тыс. грн
По состоянию на 8 октября в Харьковской области актуальны 2293 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:
1. Водитель автотранспортных средств – 48 500 грн.
2. Продавец-консультант – 45 000 грн.
3. Монтажник строительный – 40 000 грн.
4. Машинист автогрейдера – 39 000 грн.
5. Оператор машинного доения – 30 000 грн.
6. Инженер по подготовке производства – 29 000 грн.
7. Главный государственный инспектор – 27 800 грн.
8. Мастер на лесозаготовительных работах – 26 700 грн.
9. Электромеханик – 26 000 грн.
10. Электрик участка – 25 000 грн.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, в Харькове организованная группа превратила сеть аптек в места нелегальной продажи кодеиносодержащих лекарственных средств, сообщили в областной прокуратуре. Установлено, что наркотические препараты отпускали без обязательных рецептов. Дело уже передали в суд, подозреваемых – девять.