Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты почти до 50 тыс. грн

По состоянию на 8 октября в Харьковской области актуальны 2293 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Водитель автотранспортных средств – 48 500 грн.

2. Продавец-консультант – 45 000 грн.

3. Монтажник строительный – 40 000 грн.

4. Машинист автогрейдера – 39 000 грн.

5. Оператор машинного доения – 30 000 грн.

6. Инженер по подготовке производства – 29 000 грн.

7. Главный государственный инспектор – 27 800 грн.

8. Мастер на лесозаготовительных работах – 26 700 грн.

9. Электромеханик – 26 000 грн.

10. Электрик участка – 25 000 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, в Харькове организованная группа превратила сеть аптек в места нелегальной продажи кодеиносодержащих лекарственных средств, сообщили в областной прокуратуре. Установлено, что наркотические препараты отпускали без обязательных рецептов. Дело уже передали в суд, подозреваемых – девять.