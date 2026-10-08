Live
  • Чт 08.10.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.16

Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты почти до 50 тыс. грн

Общество 13:17   08.10.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты почти до 50 тыс. грн Фото: ХОВА

По состоянию на 8 октября в Харьковской области актуальны 2293 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Водитель автотранспортных средств – 48 500 грн.

2. Продавец-консультант – 45 000 грн.

3. Монтажник строительный – 40 000 грн.

4. Машинист автогрейдера – 39 000 грн.

5. Оператор машинного доения – 30 000 грн.

6. Инженер по подготовке производства – 29 000 грн.

7. Главный государственный инспектор – 27 800 грн.

8. Мастер на лесозаготовительных работах – 26 700 грн.

9. Электромеханик – 26 000 грн.

10. Электрик участка – 25 000 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, в Харькове организованная группа превратила сеть аптек в места нелегальной продажи кодеиносодержащих лекарственных средств, сообщили в областной прокуратуре. Установлено, что наркотические препараты отпускали без обязательных рецептов. Дело уже передали в суд, подозреваемых – девять.

Читайте также: Новый график отключений света на Харьковщине 8 октября: что изменилось

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА
Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА
08.10.2026, 12:38
Бесплатный проезд в Харькове и восстановление – на что повлияет режим экономии
Бесплатный проезд в Харькове и восстановление – на что повлияет режим экономии
08.10.2026, 11:17
В Харькове и области начались аварийные отключения, ГПО не отменили
В Харькове и области начались аварийные отключения, ГПО не отменили
08.10.2026, 10:11
Новости Харькова — главное 8 октября: удары РФ, совещание по мобилизации
Новости Харькова — главное 8 октября: удары РФ, совещание по мобилизации
08.10.2026, 14:45
«Ракета!» – в РФ прилетело по дата-центру, заводу и нефтехимическому комплексу
«Ракета!» – в РФ прилетело по дата-центру, заводу и нефтехимическому комплексу
08.10.2026, 07:45
В аптеках Харькова продавали наркотические препараты без рецептов: будет суд
В аптеках Харькова продавали наркотические препараты без рецептов: будет суд
08.10.2026, 12:12

Новости по теме:

08.10.2026
Два года искали женщину на Харьковщине: в убийстве подозревают ее знакомого
08.10.2026
Новый график отключений света на Харьковщине 8 октября: что изменилось
08.10.2026
Больше тысячи взрывоопасных предметов обезвредили на Харьковщине за неделю
08.10.2026
ISW: ВСУ сдерживают врага на севере от Харькова и контратакуют в Купянске
08.10.2026
Четверо пострадавших, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты почти до 50 тыс. грн», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 13:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 8 октября в Харьковской области актуальны 2293 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".