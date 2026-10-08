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В аптеках Харькова продавали наркотические препараты без рецептов: будет суд

Общество 12:12   08.10.2026
Виктория Яковенко
В аптеках Харькова продавали наркотические препараты без рецептов: будет суд

Правоохранители отмечают: в Харькове организованная группа превратила сеть аптек в места нелегальной продажи кодеинсодержащих лекарственных средств. Установлено, что наркотические препараты отпускали без обязательных рецептов. Сейчас дело уже передали в суд, подозреваемых – девять.

По данным Харьковской областной прокуратуры, организовала схему в прошлом году руководитель фармацевтического общества.

«Речь идет о реализации комбинированных лекарственных средств «Кодтерпин ИС», «Кодепсин» и «Кодетерп», которые являются кодеинсодержащими препаратами. Они относятся к наркотическим средствам с ограниченным оборотом и могут отпускаться только по специальным правилам контроля и установленным исключениям», — подчеркнули правоохранители.

наркотики продавали в аптеках в Харькове

наркотики продавали в аптеках в Харькове

Установлено, что к схеме организатор привлекла главного бухгалтера и семь фармацевтов. В прокуратуре говорят: участники группы отпускали наркотические препараты без рецептов врачей, а также в количествах, превышающих допустимые нормы. Торговля производилась в четырех аптеках города.

Ежемесячное обращение таких продаж составляло от 500 тыс. грн до 1 млн гривен. Затем эти средства распределялись между участниками в заранее определенных долях, добавили правоохранители.

Силовики провели 25 обысков, в ходе которых изъяли более 11,5 тыс. таблеток указанных препаратов, черновые записи с учетом их продаж, расходные накладные, мобильные телефоны и т.д.

Девяти фигурантам в зависимости от роли и участия инкриминируют нарушение правил отпуска наркотических средств, совершенное повторно и в составе организованной группы. Дело рассмотрит Индустриальный районный суд.

наркотики продавали в аптеках в Харькове

наркотики продавали в аптеках в Харькове

Напомним, подозрения фигурантам по этому делу вручили в мае этого года.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 12:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители отмечают: в Харькове организованная группа превратила сеть аптек в места нелегальной продажи кодеинсодержащих лекарственных средств.".