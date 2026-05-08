Сеть аптек продавали наркотические препараты — ее разоблачили в Харькове
В Харькове разоблачена организованная группа, которая системно продавала наркотические препараты без рецептов, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Сеть аптек в Харькове стала центром незаконного сбыта кодеиносодержащих лекарственных средств.
В 2025 году руководитель фармацевтического общества организовала преступную схему с целью личного обогащения. К незаконной деятельности она привлекла главного бухгалтера и шесть фармацевтов.
Они реализовывали комбинированные лекарственные средства «Кодтерпин ИС», «Кодепсин» и «Кодетерп», которые являются кодеинсодержащими препаратами, принадлежат к наркотическим средствам и продаются строго по рецепту.
Вместо этого участники группы отпускали эти препараты без рецептов врачей, в количествах выше нормы.
Ежемесячное обращение наркотических препаратов составляло от 500 тыс. грн до 1 млн гривен. Вырученные от незаконной продажи средства распределяли между участниками.
Во время расследования задокументировали по меньшей мере 16 фактов незаконной реализации кодеинсодержащих лекарственных средств.
Директору фармобщества и ее семи подчиненным сообщили о подозрении в нарушении правил отпуска наркотических средств.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: наркотики, препараты, сеть аптек, Харьков;
Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 19:44;