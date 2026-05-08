Оформляли фейковую инвалидность – в Харькове разоблачили очередную схему

За деньги дельцы оформляли фиктивную инвалидность, что позволяло уклонистам избежать военного учета и уехать за границу, сообщает Нацполиция.

39-летний харьковчанин вместе с 33-летним соучастником подыскивали мужчин призывного возраста, у которых не было законных оснований для выезда за пределы Украины.

За вознаграждение они оформляли фиктивную инвалидность: использовали коррупционные связи в медицинской сфере и привлекали отдельные больницы, где оформляли заведомо ложные медицинские документы. В дальнейшем военнообязанные незаконно получали статус лиц с инвалидностью, благодаря чему снимались с военного учета или избегали его и уезжали за пределы Украины.

Полицейские провели 11 санкционированных обысков по местам жительства фигуранта и его подельников и изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.

Двоим фигурантам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Дельцам грозит штраф или лишение свободы.