Оформляли фейковую инвалидность – в Харькове разоблачили очередную схему
За деньги дельцы оформляли фиктивную инвалидность, что позволяло уклонистам избежать военного учета и уехать за границу, сообщает Нацполиция.
39-летний харьковчанин вместе с 33-летним соучастником подыскивали мужчин призывного возраста, у которых не было законных оснований для выезда за пределы Украины.
За вознаграждение они оформляли фиктивную инвалидность: использовали коррупционные связи в медицинской сфере и привлекали отдельные больницы, где оформляли заведомо ложные медицинские документы. В дальнейшем военнообязанные незаконно получали статус лиц с инвалидностью, благодаря чему снимались с военного учета или избегали его и уезжали за пределы Украины.
Полицейские провели 11 санкционированных обысков по местам жительства фигуранта и его подельников и изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.
Двоим фигурантам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Дельцам грозит штраф или лишение свободы.
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 18:24;