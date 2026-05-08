Live

Оформляли фейковую инвалидность – в Харькове разоблачили очередную схему

Происшествия 18:24   08.05.2026
Оксана Якушко
Оформляли фейковую инвалидность – в Харькове разоблачили очередную схему

За деньги дельцы оформляли фиктивную инвалидность, что позволяло уклонистам избежать военного учета и уехать за границу, сообщает Нацполиция.

39-летний харьковчанин вместе с 33-летним соучастником подыскивали мужчин призывного возраста, у которых не было законных оснований для выезда за пределы Украины.

За вознаграждение они оформляли фиктивную инвалидность: использовали коррупционные связи в медицинской сфере и привлекали отдельные больницы, где оформляли заведомо ложные медицинские документы. В дальнейшем военнообязанные незаконно получали статус лиц с инвалидностью, благодаря чему снимались с военного учета или избегали его и уезжали за пределы Украины.

Полицейские провели 11 санкционированных обысков по местам жительства фигуранта и его подельников и изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.

Двоим фигурантам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Дельцам грозит штраф или лишение свободы.

Читайте также: Завел в заброшенное здание и ударил по голове: в Харькове изнасиловали женщину

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 мая: выпал ребенок, «прилет» на «перемирие»
Новости Харькова — главное 8 мая: выпал ребенок, «прилет» на «перемирие»
08.05.2026, 17:35
РФ нарушает свое же «перемирие»: в громаде под Харьковом – «прилет»
РФ нарушает свое же «перемирие»: в громаде под Харьковом – «прилет»
08.05.2026, 16:17
Завел в заброшенное здание и ударил по голове: в Харькове изнасиловали женщину
Завел в заброшенное здание и ударил по голове: в Харькове изнасиловали женщину
08.05.2026, 16:45
«В Харькове мы первые»: люди судятся, чтобы их дом на Северной Салтовке снесли
«В Харькове мы первые»: люди судятся, чтобы их дом на Северной Салтовке снесли
08.05.2026, 17:32
Мальчик выпал из окна в Харькове: подозрение матери, новые подробности о семье
Мальчик выпал из окна в Харькове: подозрение матери, новые подробности о семье
08.05.2026, 15:17
Оформляли фейковую инвалидность – в Харькове разоблачили очередную схему
Оформляли фейковую инвалидность – в Харькове разоблачили очередную схему
08.05.2026, 18:24

Новости по теме:

25.02.2026
«Инвалидность» за $9000: кто разработал схему на Харьковщине, выяснила СБУ
11.02.2026
На Харьковщине торговали инвалидностью: подозревают семейного врача
05.02.2026
Врач и экс-следователь продавали инвалидности уклонистам на Харьковщине
31.10.2025
Медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине — приговор
13.09.2025
Фиктивная инвалидность: на Харьковщине нашли посредника, искавшего клиентов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Оформляли фейковую инвалидность – в Харькове разоблачили очередную схему», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 18:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За деньги дельцы оформляли фиктивную инвалидность, что позволяло уклонистам избежать военного учета и уехать за границу, сообщает Нацполиция.".