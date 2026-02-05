Live

Врач и экс-следователь продавали инвалидности уклонистам на Харьковщине

Происшествия 21:07   05.02.2026
Оксана Якушко
Врач и экс-следователь продавали инвалидности уклонистам на Харьковщине

Будут судить экс-правохранителя и врача, организовавших сделку по продаже липовой инвалидности за $12 тысяч, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Врач из Лозовой, входивший в состав экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФО), в течение июня – сентября 2025 года за деньги помогал принять решения о присвоении и продлении срока группы инвалидности для мужчин, которые на самом деле не имели проблем со здоровьем.

К схеме врач привлек своего знакомого — бывшего начальника сектора уголовного розыска одного из райотделов Изюмского района, который был посредником и подыскивал потенциальных «клиентов». Полученные фиктивные документы уклонисты использовали, чтобы уехать за границу.

Правоохранители установили, что из-за дельцов пятеро мужчин призывного возраста получили фейковую инвалидность, услуга стоила $12 тысяч.

Прокуроры Лозовской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении врача и его подельника. Обвиняемых будут судить в Лозовском горрайонном суде.
Максимальное наказание, что им грозит, — лишение свободы на срок 10 лет.

Автор: Оксана Якушко
