В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500
Врача комиссии при ТЦК и СП, которая по совместительству работала ассистенткой кафедры одного из харьковских университетов, подозревают в оформлении инвалидности за деньги.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре прошлого года она предложила горожанину, больному на сахарный диабет, оформить третью группу инвалидности, чтобы он получил отсрочку.
Правоохранители говорят: фигурантка заверила мужчину, что якобы имеет налаженные связи с врачами и членами ЭКОПФЛ.
«Сначала она потребовала 1000 долларов за «помощь». В то же время, отметила, что без ее посредничества и передачи указанной денежной суммы решить вопрос самостоятельно или иным путем будет невозможно», — рассказали в прокуратуре.
Когда женщина получила деньги, она организовала «клиенту» фиктивное лечение в одном из медучреждений Харькова, о чем он получил соответствующую выписку. На самом же деле мужчина терапию не проходил, установили правоохранители.
«В дальнейшем врач получила от харьковчанина еще 5 тыс. гривен за быстрое направление его документов на экспертную комиссию. Впоследствии на электронную почту «клиента» поступило письмо-подтверждение о назначении рассмотрения его дела ЭКОПФЛ», — отметили в прокуратуре.
А во время следующей встречи она сообщила о необходимости заплатить еще 3500 долларов – их якобы должна была передать членам ЭКОПФЛ, добавили правоохранители.
Женщину задержали при получении последнего транша. В общем врач получила 4500 долларов, говорят в прокуратуре.
Ей вручили подозрение по факту получения неправомерной выгоды и за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Фигурантке готовятся избрать меру пресечения – прокуроры будут настаивать на содержании под стражей.
Читайте также: Ущерб – более 800 тысяч грн: в чем подозревают предпринимателя в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врач, новости Харькова, подозрение, тцк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 января 2026 в 19:03;