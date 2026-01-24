В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500

Врача комиссии при ТЦК и СП, которая по совместительству работала ассистенткой кафедры одного из харьковских университетов, подозревают в оформлении инвалидности за деньги.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре прошлого года она предложила горожанину, больному на сахарный диабет, оформить третью группу инвалидности, чтобы он получил отсрочку.

Правоохранители говорят: фигурантка заверила мужчину, что якобы имеет налаженные связи с врачами и членами ЭКОПФЛ.

«Сначала она потребовала 1000 долларов за «помощь». В то же время, отметила, что без ее посредничества и передачи указанной денежной суммы решить вопрос самостоятельно или иным путем будет невозможно», — рассказали в прокуратуре.

Когда женщина получила деньги, она организовала «клиенту» фиктивное лечение в одном из медучреждений Харькова, о чем он получил соответствующую выписку. На самом же деле мужчина терапию не проходил, установили правоохранители.

«В дальнейшем врач получила от харьковчанина еще 5 тыс. гривен за быстрое направление его документов на экспертную комиссию. Впоследствии на электронную почту «клиента» поступило письмо-подтверждение о назначении рассмотрения его дела ЭКОПФЛ», — отметили в прокуратуре.

А во время следующей встречи она сообщила о необходимости заплатить еще 3500 долларов – их якобы должна была передать членам ЭКОПФЛ, добавили правоохранители.

Женщину задержали при получении последнего транша. В общем врач получила 4500 долларов, говорят в прокуратуре.

Ей вручили подозрение по факту получения неправомерной выгоды и за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Фигурантке готовятся избрать меру пресечения – прокуроры будут настаивать на содержании под стражей.