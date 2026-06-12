Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео)

12 июня в 12:12 спасатели получили сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном здании в Киевском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К месту происшествия было направлено шесть оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и три единицы специальной пожарной техники. К моменту прибытия спасателей огонь охватил крышу сооружения на площади около 300 м кв. Была угроза распространения пламени на соседние объекты», — отметили спасатели.

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В 13:10 пожар локализовали, сейчас идет его полная ликвидация. Пострадавших и погибших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Видео: Telegram-канал «monitor 1654»