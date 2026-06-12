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Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео)

Происшествия 15:23   12.06.2026
Виктория Яковенко
Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

12 июня в 12:12 спасатели получили сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном здании в Киевском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К месту происшествия было направлено шесть оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и три единицы специальной пожарной техники. К моменту прибытия спасателей огонь охватил крышу сооружения на площади около 300 м кв. Была угроза распространения пламени на соседние объекты», — отметили спасатели.

В 13:10 пожар локализовали, сейчас идет его полная ликвидация. Пострадавших и погибших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Видео: Telegram-канал «monitor 1654»

пожар в центре Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в центре Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в центре Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в центре Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в центре Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в 12:12 спасатели получили сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном здании в Киевском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".