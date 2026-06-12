Пожежа у центрі Харкова: що загорілося, повідомили у ДСНС (фото, відео)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
12 червня о 12:12 рятувальники отримали повідомлення про пожежу, що виникла в одноповерховій будівлі у Київському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«До місця події було направлено шість оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та три одиниці спеціальної пожежної техніки. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дах споруди на площі близько 300 м кв. Існувала загроза розповсюдження полум’я на сусідні об’єкти», – зазначили рятувальники.
О 13:10 пожежу локалізували, наразі триває її повна ліквідація. Постраждалих та загиблих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Відео: телеграм-канал «monitor 1654»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 15:23;