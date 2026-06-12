Удар по “Укрпошті” в Харкові: відомі збитки, як отримати компенсацію
Попередньо, загальна сума збитків внаслідок ворожого удару по сортувальному центру “Укрпошти” в Харкові 8 червня становить 11, 1 млн грн. Про це повідомили у компанії.
“Близько 10 млн грн із цієї суми — це вартість товарів, які продавалися безпосередньо у відділеннях. Інвентаризація ще триває. Вже відомо, що розмір компенсацій за втрачені відправлення становить: за внутрішні посилки та листи з повідомленнями: 1 039 847 грн (зокрема 380,6 тис. грн — суто за внутрішні посилки). За міжнародні поштові відправлення: 87 886,41 грн. Загалом внаслідок удару було втрачено близько 450 відправлень (внутрішні та міжнародні посилки, документи)”, – йдеться у повідомленні.
У компанії підкреслили, що переважну більшість відправлень, які перебували в хабі, вдалося зберегти та спрямувати далі за маршрутами.
“Укрпошта” повідомила, як людям отримати компенсацію за знищені посилки:
- Усі клієнти, яких торкнулася ця ситуація, отримають SMS або повідомлення у мережі “Вайбер” із покроковою інструкцією.
- Подати заяву: фізичним особам необхідно оформити рекламацію (для внутрішніх або міжнародних відправлень) за посиланнями, що вказані в повідомленні або на офіційному сайті Укрпошти.
- Очікувати на обробку: зазвичай звернення опрацьовується протягом одного робочого дня.
- Отримати кошти: виплата здійснюється впродовж кількох наступних днів (термін залежить від банківських процедур).
Нагадаємо, поштову логістику в Харкові нищили росіяни вночі 8 червня. Загалом по місту вдарили дев’ять «шахедів», повідомляв мер Ігор Терехов. “Прилетіло” по п’ятьох локаціях. Виникли масштабні пожежі. Обійшлося без постраждалих. Одне з влучань припало по сортувальному хабу “Укрпошти”. Гендиректор підприємства Ігор Смілянський відзначив: частково знищена будівля та обладнання. Ті посилки, які вціліли, переправили по резервних каналах. Частину поштових автівок, які прямували в Харків, переправили на інші сортувальні майданчики. Ще один ударний безпілотник влучив у депо з посилками «Нової пошти».
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 12:10;