«Шахеди» атакували «Укрпошту» та «Нову пошту» в Харкові — підсумки 8 червня
«Шахеди» прилетіли за посилками в Харкові. FPV-дрон атакував прохідну елеватора у Великому Бурлуку. Логістику між Харковом і Сумами намагаються перерізати росіяни. ДТП із постраждалими сталася в Берестині. Цивілізоване графіті з’явилося в Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 8 червня.
Поштову логістику в Харкові нищили росіяни цієї ночі
Загалом по місту вдарили дев’ять «шахедів», повідомив мер Ігор Терехов. Прилетіло по п’ятьох локаціях. Виникли масштабні пожежі. Обійшлося без постраждалих. Одне з влучань припало по сортувальному хабу Укрпошти. Гендиректор підприємства Ігор Смілянський відзначив: частково знищена будівля та обладнання. Ті посилки, які вціліли, переправили по резервних каналах. Вартість знищених клієнтам обіцяють компенсувати. Частину поштових автівок, які прямували в Харків, переправили на інші сортувальні майданчики. Ще один ударний безпілотник влучив у депо з посилками «Нової пошти». Пресслужба компанії повідомила, що в момент влучання там знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько мільйона гривень. Клієнтам мають компенсувати оголошену вартість пошкоджених посилок.
FPV-дрон атакував прохідну елеватора
Поранені двоє співробітників елеватора у Великому Бурлуку. Обласна прокуратура інформує: російський FPV-дрон сьогодні зранку влучив біля прохідної підприємства, якраз у момент, коли люди йшли на роботу. Обидва постраждалі – чоловіки, їх у тяжкому стані доправили в лікарню.
Логістику між Харковом і Сумами намагаються перерізати росіяни
Радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов заявив, що ворог із початку місяця почав прицільно атакувати дорогу між двома обласними центрами. Для цього обрали ділянку Сумської траси неподалік Богодухова. Тут шлях проходить найближче до кордону. Бескрестнов прокоментував це так: «Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити».
ДТП із постраждалими сталася в Берестині
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, нетверезий водій Daewoo Nexia рухався з боку зони відпочинку на місцевій річці. Він не впорався з керуванням і спочатку зніс паркан, а далі в’їхав у господарчу споруду. Людей на шляху автівки не трапилося. Проте постраждав пасажир – у нього, зокрема перелам ребра. Попри це їхати в лікарню травмований відмовився. Поліція відкрила кримінальне провадження, водію загрожує до трьох років позбавлення волі.
Скейт-парк на Холодній горі у Харкові дозволили розмалювати представникам руху вуличних культур
Комунальники «Харківзеленбуду» таким оригінальним методом позбулися непристойних написів, які до того паплюжили цю локацію. У соцмережах підприємства висловили надію на те, що таке рішення дозволить показати молоді різницю між справжнім вуличним мистецтвом та хуліганством. Подібним чином планують оновити всі урбан-парки міста.
Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла про таке:
Харків’янин поїхав на дачу на Золочівщину і загинув від удару FPV
Дрони з ШІ автономно збивають «шахеди»: новинку випробували на Харківщині 📹
Ракети, реактивні «шахеди» та FPV: чим РФ обстрілювала Харків цілий тиждень
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 23:00;